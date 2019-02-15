Yılın ürünü Goodyear SoundComfort

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15 Şubat 2019, 10:23

Goodyear’ın SoundComfort, Belçika ve Hollanda’da tüketiciler tarafından 2019’da yılın ürünü seçildi.



Uluslararası pazar ve tüketici araştırmaları şirketi Nielsen tarafından yürütülen tüketici anketi doğrultusunda 5000 kişiye ürün yeniliğiyle ilgili görüşleri soruldu. Tüm dünyada kendi türünde yapılan en geniş çaplı anket olma özelliğini taşıyan bu araştırma ile Goodyear’ın SoundComfort teknolojisi yılın ürünü seçildi.







SoundComfort teknolojisi, Goodyear’ın tüketicinin ve pazarın ihtiyaçlarına yönelik tasarımlarla lastik üretimindeki inovasyonlarını geliştirme misyonunun en iyi örneklerinden biri olarak öne çıkıyor. Özellikle elektrikli ve hibrit araçların piyasaya sürülmesinden sonra, araçların motorları gün geçtikçe daha sessiz hale geliyor. Bu nedenle lastiklerin neden olduğu ses daha kolay fark edilebiliyor.





Goodyear’ın SoundComfort teknolojisi, lastiğin iç yüzeyini hava titreşimlerini azaltan açık gözenekli poliüretan köpük ile kaplayarak, sesi 4 desibele kadar azaltıyor ve araç içi ses seviyesini yarıya indiriyor. Böylelikle hem sürücüler hem de yolcular için çok daha konforlu bir yolculuk deneyimi sunuyor. Bu teknolojik gelişme, lastiğin performansında herhangi bir azalmaya neden olmuyor. Dahası kullanılan köpük hafif olduğundan aracın yakıt tüketimini etkilemiyor ya da herhangi bir şekilde lastiklerin yavaşlamasına sebebiyet vermiyor.





Sürücülere ve yolculara daha konforlu bir yolculuk deneyimi sunan SoundComfort teknolojisinin kullanıldığı Goodyear lastikleri önde gelen araç üreticileri tarafından orijinal ekipman olarak tercih ediliyor.