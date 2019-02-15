TAŞIYANLAR Ticari Taşıtlar Dergisi / ÜSTYAPI Dergi
IAA 2018 HANNOVER

Faydalı Bilgiler


Kilometre ve Yol Haritası

Karayolları Yönetmeliği

Ölçü ve Ağırlıklar

Tanımlamalar

Araç Muayeneleri

Ekonomik Araç Kullanımı

Araç Kontrol ve Bakımı

Seyir Esnasında

Kış Hazırlığı

Kışın Karlı Havalarda

Siste Araç Kullanımı

Kaza Durumu

İlk Yardım

18 Punto 16 Punto 14 Punto 12 Punto Anasayfa » Otomobil

Mitsubishi Motors yeni SUV'unu tanıtıyor

Mitsubishi Motors yeni SUV'unu tanıtıyor

Tarih 15 Şubat 2019, 09:57

Mitsubishi Motors 89. Uluslararası Cenevre Otomobil Fuarı’nda 2020 model ASX kompakt SUV modelinin dünya prömiyerini gerçekleştirecek.

En büyük pazarlarını Kuzey Amerika, Avrupa, Avustralya ve Çin’in oluşturduğu ASX, 2009 yılında lanse edildiğinden bu yana dünyanın 90 ülkesinde yaklaşık 1.32 milyon adet sattı. MMC’ın en çok satan üçüncü aracı olan ASX, şirketin küresel stratejisinde kilit bir rol üstleniyor.

2020 model ASX kompakt SUV’un dış tasarımı, MMC’ın küresel “Drive your Ambition” sloganının bir ifadesi olarak kullanılan “sağlam ve zeki” tasarım felsefesi kapsamında büyük bir değişimle görücüye çıkıyor.

ASX ile kullanım kolaylığı

ASX, şehir için tasarlanmış kompakt bir SUV. Hafif ve kompakt bir gövde ile sürücüye mükemmel bir hakimiyet alanı sağlarken, keyifli ve kolay bir sürüş sağlıyor.
Avrupa pazarlarına 5 ileri vitesli manuel şanzıman ya da 6 vitesli Spor Modlu INVECS-III CVT şanzıman ile uyumlu 2.0L MIVEC 16 valf motor seçenekleri, iki ve dört tekerden çekişli versiyonlarla piyasaya girecek ASX’te ayrıca, RISE güvenlikli gövde ve “Önden Çarpışmayı Yumuşatma” (FCM) fren sistemi gibi özelliklerle güvenli bir sürüş dinamiği yer alıyor.

ASX’in Yenilikleri
Tasarım

•    Konsept
Dikkat çekici tasarımı, Mitsubishi’nin imzası olan sağlamlığın yanı sıra güçlü bir imaj yansıtırken sürücüleri kendi isteklerini takip etmeye ve yeni mücadelelere davet ediyor.
•    Ön görünüm
Yeni ASX, Mitsubishi Motors’un ön tasarım konseptine yeni bir bakış açısı getiriyor. Tampon, ön ızgara ve çevresindeki tasarımı, güç ve sağlamlığını yansıtıyor. Sinyal lambalarını ve sis farlarını tamponun ucuna konumlandıran LED aydınlatma düzeni, ön görünüme Mitsubishi imzasını atıyor.
•    Arka görünüm
ASX’in güçlü ve keskin hatlı arka tasarımına LED arka farlar damgasını vuruyor. Renk
ASX şimdi canlı, yoğun parlak “Elmas Kırmızısı”, sportif ve enerjik “Güneş Işığı Turuncusu” ve şık “Meşe kahverengi” renk seçenekleriyle sunuluyor.

Akıllı telefon görüntü ve ses iyileştirmeleri

Geliştirilmiş olarak sunulan Smartphone-link Display Audio – SDA (akıllı telefonlar ile bağlantılı görüntü ve ses) ile bağlantı ileriye seviyeye ulaşıyor.

Yedi inçten sekiz inçe yükselen ekran boyutu ile USB belleklerdeki videolar artık SDA ekranından izlenebilecek.

Üst donanım seviyesindeki modellerde Tom Tom navigasyon sistemine yer veriliyor. Akıllı telefonla internete bağlanarak gerçek zamanlı trafik bilgilerine artık kolayca erişilebiliyor.

Yakın vadede hız göstergesi, kilometre sayacı, uyarı lambası ve diğer araç bilgilerinden yararlanan bir uygulama sunulacak. Uygulama, kalan yakıtı kontrol edecek ve en yakın akaryakıt istasyonlarına navigasyonla yönlendirecek, optimum bakım ve muayene aralıkları konusunda kılavuzluk edecek.


 

Delicious  Facebook  FriendFeed  Twitter  Google  StubmleUpon  Digg  Netvibes  Reddit

Otomobil

Fiat 500’den büyük satış rekoru

 Fiat 500’den büyük satış rekoru Avrupa’nın 11 ülkesinde sınıfının en çok satan otomobili olan 500, ayrıca 4 ülkede de ilk üçte yer aldı.

Avrupa’nın en çok satan elektrikli otomobili

 Avrupa’nın en çok satan elektrikli otomobili Tüm dünyada yoğun ilgi gören NISSAN LEAF, Avrupa’da 2018 yılının en çok satan elektrikli otomobili oldu.
Vahit MAHMATLI
Bilgi çağı ve bekâ

E-Bülten Aboneligi





Arama...


Gelişmiş Arama

Kampanyalar

TAŞIYANLAR Ticari Taşıtlar Dergisi / ÜSTYAPI Dergisi / 3D LOJİSTİK Dergisi - Sitemizde yer alan yazılar ve resimler kısmen veya tamamen kopyalanamaz. Basın Kanuna göre “yerel-süreli yayın” kapsamındadır. Basın kanunu ve fikir sanat eserleri kapsamında tüm hakları yayıncısına aittir.
RSS Kaynağı