Mitsubishi Motors yeni SUV'unu tanıtıyor

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15 Şubat 2019, 09:57

Mitsubishi Motors 89. Uluslararası Cenevre Otomobil Fuarı’nda 2020 model ASX kompakt SUV modelinin dünya prömiyerini gerçekleştirecek.



En büyük pazarlarını Kuzey Amerika, Avrupa, Avustralya ve Çin’in oluşturduğu ASX, 2009 yılında lanse edildiğinden bu yana dünyanın 90 ülkesinde yaklaşık 1.32 milyon adet sattı. MMC’ın en çok satan üçüncü aracı olan ASX, şirketin küresel stratejisinde kilit bir rol üstleniyor.







2020 model ASX kompakt SUV’un dış tasarımı, MMC’ın küresel “Drive your Ambition” sloganının bir ifadesi olarak kullanılan “sağlam ve zeki” tasarım felsefesi kapsamında büyük bir değişimle görücüye çıkıyor.





ASX ile kullanım kolaylığı





Avrupa pazarlarına 5 ileri vitesli manuel şanzıman ya da 6 vitesli Spor Modlu INVECS-III CVT şanzıman ile uyumlu 2.0L MIVEC 16 valf motor seçenekleri, iki ve dört tekerden çekişli versiyonlarla piyasaya girecek ASX’te ayrıca, RISE güvenlikli gövde ve “Önden Çarpışmayı Yumuşatma” (FCM) fren sistemi gibi özelliklerle güvenli bir sürüş dinamiği yer alıyor.





Tasarım







ASX şimdi canlı, yoğun parlak “Elmas Kırmızısı”, sportif ve enerjik “Güneş Işığı Turuncusu” ve şık “Meşe kahverengi” renk seçenekleriyle sunuluyor.







Akıllı telefon görüntü ve ses iyileştirmeleri





Geliştirilmiş olarak sunulan Smartphone-link Display Audio – SDA (akıllı telefonlar ile bağlantılı görüntü ve ses) ile bağlantı ileriye seviyeye ulaşıyor.







Yedi inçten sekiz inçe yükselen ekran boyutu ile USB belleklerdeki videolar artık SDA ekranından izlenebilecek.





Üst donanım seviyesindeki modellerde Tom Tom navigasyon sistemine yer veriliyor. Akıllı telefonla internete bağlanarak gerçek zamanlı trafik bilgilerine artık kolayca erişilebiliyor.













ASX, şehir için tasarlanmış kompakt bir SUV. Hafif ve kompakt bir gövde ile sürücüye mükemmel bir hakimiyet alanı sağlarken, keyifli ve kolay bir sürüş sağlıyor.Dikkat çekici tasarımı, Mitsubishi’nin imzası olan sağlamlığın yanı sıra güçlü bir imaj yansıtırken sürücüleri kendi isteklerini takip etmeye ve yeni mücadelelere davet ediyor.Yeni ASX, Mitsubishi Motors’un ön tasarım konseptine yeni bir bakış açısı getiriyor. Tampon, ön ızgara ve çevresindeki tasarımı, güç ve sağlamlığını yansıtıyor. Sinyal lambalarını ve sis farlarını tamponun ucuna konumlandıran LED aydınlatma düzeni, ön görünüme Mitsubishi imzasını atıyor.ASX’in güçlü ve keskin hatlı arka tasarımına LED arka farlar damgasını vuruyor. RenkYakın vadede hız göstergesi, kilometre sayacı, uyarı lambası ve diğer araç bilgilerinden yararlanan bir uygulama sunulacak. Uygulama, kalan yakıtı kontrol edecek ve en yakın akaryakıt istasyonlarına navigasyonla yönlendirecek, optimum bakım ve muayene aralıkları konusunda kılavuzluk edecek.