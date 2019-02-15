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Suzuki Vitara’da %0 faiz

Suzuki Vitara’da %0 faiz

Tarih 15 Şubat 2019, 09:41

SUV modeli Suzuki Vitara, ayrıcalıklı kampanyalarla kullanıcıların karşısına çıkmayı sürdürüyor.

Suzuki'nin gerçek SUV modeli Vitara, Şubat ayında sunduğu kaçırılmaz fırsatlarla hem off-road tutkunlarına hem de şehirdeki macera severlere sesleniyor. Ülkemizde 3 farklı donanım seçeneği ile satışa sunulan Suzuki Vitara, Şubat ayına özel olarak 20 bin TL’ye kadar 12 ay vadeli %0 faizli kredi avantajı ile tercih edinilebiliyor. Üstelik Suzuki Vitara modelleri için yetkili satıcılarda müşterileri özel fırsatlar da  bekliyor.

Euro NCAP’ten 5 yıldız alan Vitara’da yokuş kalkış desteği ve eğim iniş kontrol sistemi gibi elektronik yardımcılar sürüş güvenliğini desteklerken, radar fren destek sistemi ve adaptif hız sabitleme sistemi gibi pek çok yeni güvenlik unsurları da Vitara’nın iddiasını ortaya koyuyor. Suzuki DNA’sının işlendiği gelişmiş dört tekerlekten çekiş sistemi Allgrip 4x4 sistemi sayesinde Vitara, zorlu arazi şartlarıyla kolayca başa çıkabilirken, sürüş koşullarına uygun olarak dört farklı sürüş modunu da sürücüsüne sunabiliyor. Ayrıca Vitara’da tam 10.1 inç boyutundaki dokunmatik multimedya sistemi, navigasyon, Bluetooth ve USB girişi özellikleri tüm versiyonlarda standart olarak sunuluyor.

Her biri yüksek yakıt verimliliğine sahip iki adet benzinli motor seçeneği kullanılan Suzuki Vitara’da 1,6 litrelik VVT benzinli motor, 6000 d/dak’da 120 HP güç ve 4400 d/dak’da 156 Nm tork üretirken, 1,4 litrelik Turbo Boosterjet benzinli motor ise 140 HP güç ve 220 Nm tork üretiyor. Her iki motor seçeneğinde de yeni nesil 4x4 Allgrip teknolojisiyle 4 farklı sürüş keyfi yaşatan SUV, sürüş koşuluna bağlı olarak 2 çeker ve 4 çeker kullanım imkânı da veriyor.

 

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