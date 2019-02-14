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Continental Extreme E off-road elektrikli yarış serisinin kurucu ortağı oldu

Continental Extreme E off-road elektrikli yarış serisinin kurucu ortağı oldu

Tarih 14 Şubat 2019, 10:21

Continental, Extreme E off-road elektrikli yarış serisinin sponsoru oldu.

Dünyanın en büyük uluslararası lastik ve orijinal ekipman tedarikçilerinden Continental, Extreme E off-road elektrikli yeni yarış serisinin sponsoru olduğunu duyurdu. Yeni yarış serisi, Elektrikli SUV’ler ve Continental’in üstün lastik  teknolojisi sayesinde katılımcıları dünyanın en ücra köşelerine kadar götürecek. Extreme E organizatörleri iki yıl sonra başlaması planlanan açılış sezonuna 12 ekibin katılmasını bekliyor. Prototiplerin ise 2019 Nisan ayında test edilmeye başlanması planlanıyor. İlk etapta Extreme E'nin Kurucu Ortağı olan Continental, 2021 yılında da serinin Premium Partneri olacak.
Continental bu işbirliği ile Himalayalar’dan Hint Okyanusu’nun kıyısına, Kuzey Kutbu’ndan çöl ya da tropikal kuşağa kadar, araçların mükemmel yol tutuşunu garanti edecek. Ayrıca yeni yarış serisi ile bu lokasyonların ekosistemlerinde yaşayanların günümüzde karşı karşıya olduğu sorunları vurgulayacak.

Lastik Bölümü ve Kurumsal Satın Alma’dan Sorumlu Continental AG Yönetim Kurulu Üyesi Nikolai Setzer Extreme E ile ortak olmaktan büyük heyecan duyduklarını ifade ederek, “Yarış sporlarında yeni olan bu  formatı, ultra yüksek performanslı lastiklerimizin ekstrem koşullarda nasıl başarılı olduklarını gösterme imkanı sunuyor. Bu macera dolu off-road serisinde sürücüler hangi zeminde olursa olsun performansın güvenlikle nasıl buluştuğunu deneyimleyecek. Bu serinin önemli bir özelliği de iklim değişikliği, içinde bulunduğumuz çevre ile sorumlu etkileşim ve önemli ekosistemlerin korunması gibi mevcut ve gelecek sorunlara yönelik izleyicilerin de farkındalığını artırmak olacak. Şirket gündemimizin en öncelikli konularından biri olan sürdürülebilirlik, Extreme E'nin hedefleriyle de mükemmel örtüşüyor.” dedi. Continental, yarışa katılacak tüm otomobilleri farklı arazilerde ihtiyaç duyacakları lastiklerle donatacak.


Formula E'nin kurucusu ve CEO'su Alejandro Agag ise şunları söyledi: “Elektrikli araç teknolojisinin gelişimi ve temiz mobilite çözümlerinin küresel iklim değişikliğini durdurma çabaları üzerindeki etkisi beni her zaman heyecanlandırmıştır. Extreme E yarış serisinin dünyanın daha hızlı bir şekilde sürdürülebilir hale gelmesine yardım edeceğine ve bu arzuyu gerçekleştirebilecek bir rüya ekibimizin olduğuna samimiyetle inanıyorum. Gil de Ferran motor sporları dünyasında lider bir isimdir. Extreme E, David de Rothschild ve Fisher Stevens gibi alanının en iyisi olan bu iki kişinin de ilgisini çekti. Aynı şekilde, kurucu ortak olarak Continental Lastikleri ve niobyum tedarikçisi olarak CBMM'nin, Extreme E yarış serisine verdiği büyük destek, bu sürdürülebilir spor ve eğlence konseptine olan güçlü ticari ilgiyi yansıtıyor.”

 

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