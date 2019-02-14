Delphi Technologies’e tam not

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14 Şubat 2019, 10:08

Delphi Technologies, VW Touareg modelinde yapılan fren balatası testlerinde rakiplerini geride bıraktı.

Otomotiv ekipman üreticileri için geleceğe yönelik önemli çözümler geliştiren Delphi Technologies, Porsche Cayenne ve Audi Q7 ile aynı platforma sahip olan Volkswagen Touareg II V6 TDI üzerinde orijinal ekipman ve fren testleri gerçekleştirdi. Delphi Technologies balataları, yüksek sıcaklıklarda bile sessiz ve daha az aşınmayla daha hızlı ve kontrollü frenleme sağlayarak pazardaki diğer dört markaya kıyasla üstünlüğünü ortaya koydu. Hem daha az aşınma hem de sessiz frenleme performansı sağlayan Delphi Technologies fren balataları, direksiyon kontrol ve aşınma stabilitesiyle de rakiplerine göre daha dayanıklı olduğunu kanıtladı.





Yapılan testlerde, motor gücünün artmasıyla birlikte artan hızın yanı sıra, fren sistemine binen yük ve frenin aşınma riskiyle aynı koşulları uyarlamak için 50°C ila 400°C arasında beş farklı çalışma ısısında acil frenleme uygulaması gerçekleştirildi. Delphi Technologies balatalarına sahip araç, saatte 170 km hızda her testte pazardaki diğer markalardan daha hızlı bir şekilde durmayı başardı. Ayrıca kontrollü bir şekilde duruş sağladı ve ısı aralığına göre performans açısından yalnızca küçük bir fark gösterdi. 50°C’de 114 metrede durma sağlanırken 400°C’de yalnızca iki metre daha uzun mesafede duruş sağlandı. Bu da Delphi Technologies balatasının üstün bir termal stabiliteye sahip olduğunu ortaya koydu.





Delphi Technologies Aftermarket Küresel Pazarlama, Ürün ve Strateji Başkan Yardımcısı Neil Fryer, "Bizim için en önemli konu güvenliktir. Uygulamanın tasarımına göre sürtünme performansı en iyi olan malzemeleri seçiyoruz. Bu sayede malzeme yüksek performanslı araçlarda yüksek hızlarda frenleme sırasında oluşan enerjiyi göğüsleyebiliyor. Bu da ideal durma mesafesi ve kontrolü için istikrarlı bir fren kuvveti katsayısına sahip balata bileşeni anlamına geliyor. Testler, diğer bazı markaların aksine balatalarımızın düzenli olarak orijinal ekipman (OE) seviyesinde frenleme gücü ve kontrolü sağladığını, fren yıpranmasının minimum seviyede olduğunu göstermektedir" değerlendirmesinde bulundu.







“Orijinal ekipmandan daha iyi”





Flyer, sözlerine şöyle devam etti: “Fren sesi ile ilgili yorumlar, birçok atölyenin sorunudur ve bu nedenle de balatalarımızda orijinal ekipman şimleri, balata üzerindeki özel oluklar ve alt katman teknolojisi gibi gürültü önleyici çözümler kullanıyoruz. Bu çözümler gerekeni yaparak balatalarımızın orijinal ekipmandan bile daha sessiz olmasını sağlıyor. Delphi Technologies fren balataları, aşınma testlerinde de aynı güçlü sonuçların elde edilmesini sağladı. Frenleme işleminin neredeyse tamamının gerçekleştiği ön aksta, farklı hızlarda ve şiddette 2.140 defa tekrarlanan durma testi sonrasında piyasada kendisine en yakın olan markaya göre 0,1 mm, en kötü markaya göre 1 mm daha az aşınma sağlandı. Arka aksta da sonuçlar benzerlik gösterdi ve hatta orijinal ekipmandan daha da iyi olduğu görüldü. Delphi Technologies balatası, hem ön hem de arkadaki disklerde çok daha az aşınma sağladı.”





“Üstün durma gücü sağlayan bir balata, daha hızlı aşınmaya neden olabilir. Diğer taraftan da daha dayanıklı bir balata, daha fazla gürültü çıkarabilir. Delphi Technologies için bunların herhangi birinden ödün vermek söz konusu değildir. Balatalarımız, VW Touareg modelinde ses, aşınma ve durma performansı arasında ideal dengeyi elde ederken yüksek performanslı araçların gerektirdiği performansı da göstermiştir. Bu hem atölyelerin hem de sürücülerin her durumda iyi performans göstereceğinden emin olduğu, üstün kaliteli bir balata anlamına gelmektedir” dedi.