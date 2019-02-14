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LeasePlan Türkiye'nin yeni Risk Direktörü
14 Şubat 2019, 10:01
Şubat itibari ile yeni “Risk Direktörü” olarak Cem Sürmen’i atadı.
Cem Sürmen ekibe, 2016-2018 yılları arasında Doğuş Dijital Hizmetler’de sürdürdüğü CFO görevi sonrasında katıldı.
Cem Sürmen 2004-2014 yılları arasında, Hazine ve Finansal kurumlardan Sorumlu Kıdemli Müdürlük görevini yaptığı Garanti Leasing sonrasında, 2014-2016 yılları arasında Garanti Filo Yönetimi Hizmetleri’nde Satış & Pazarlama ve Araç Satın Almadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı görevini sürdürdü. Sürmen, Bilkent Üniversitesi’nde İşletme lisansı ve Bilgi Üniversitesi’nde MBA yüksek lisansına sahip.
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