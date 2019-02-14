LeasePlan Türkiye'nin yeni Risk Direktörü

Cem Sürmen ekibe, 2016-2018 yılları arasında Doğuş Dijital Hizmetler’de sürdürdüğü CFO görevi sonrasında katıldı. Cem Sürmen 2004-2014 yılları arasında, Hazine ve Finansal kurumlardan Sorumlu Kıdemli Müdürlük görevini yaptığı Garanti Leasing sonrasında, 2014-2016 yılları arasında Garanti Filo Yönetimi Hizmetleri’nde Satış & Pazarlama ve Araç Satın Almadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı görevini sürdürdü. Sürmen, Bilkent Üniversitesi’nde İşletme lisansı ve Bilgi Üniversitesi’nde MBA yüksek lisansına sahip.

Şubat itibari ile yeni “Risk Direktörü” olarak Cem Sürmen’i atadı.