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LeasePlan Türkiye yeni Risk Direktörünü atadı

LeasePlan Türkiye yeni Risk Direktörünü atadı

Tarih 14 Şubat 2019, 10:01

Şubat itibari ile yeni “Risk Direktörü” olarak Cem Sürmen’i atadı.

Cem Sürmen ekibe, 2016-2018 yılları arasında Doğuş Dijital Hizmetler’de sürdürdüğü CFO görevi sonrasında katıldı.

Cem Sürmen 2004-2014 yılları arasında, Hazine ve Finansal kurumlardan Sorumlu Kıdemli Müdürlük görevini yaptığı Garanti Leasing sonrasında, 2014-2016 yılları arasında Garanti Filo Yönetimi Hizmetleri’nde Satış & Pazarlama ve Araç Satın Almadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı görevini sürdürdü. Sürmen, Bilkent Üniversitesi’nde İşletme lisansı ve Bilgi Üniversitesi’nde MBA yüksek lisansına sahip.

 

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