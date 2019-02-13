Renault Formula 1 Takımı başarıyı sürdürmeye kararlı

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13 Şubat 2019, 09:45

Renault Formula 1 Takımı, Formula 1 FIA Dünya Şampiyonası’ndaki dinamiğini sürdürmek için oluşturduğu planları açıkladı.

Marka olarak 2016 yılında F1’e dönüş yapan Renault, her sezon önemli başarılara imza attı ve geçtiğimiz yılı Markalar Şampiyonası’nı 4’üncü olarak tamamladı. Aynı zamanda Renault Formula 1 Takımı’nın pilotları Nico Hülkenberg ve Daniel Ricciardo’yu basın mensuplarına ve iş ortaklarına tanıtılırken uzun vadede başarılarını sürdürme kararlılığının altını çizildi.







Üç yıl önce sahalara döndüğünden beri Renault, Enstone (İngiltere) ve Viry-Châtillon (Fransa)’da bulunan Teknik Merkezleri’nde önemli yatırımlar yaptı. Dünya çapında değerlendirmek gerekirse, iki yeni Breton makinesi, aerodinamik deney tüneli, vites kutusunu test eden ekipmanlar, tasarım merkezinin genişletilmesi ve ultra modern bir operasyon hattı oluşturulması ile üretim kapasitesi ciddi bir şekilde arttırıldı. Çalışan sayısı 2016'dan bu yana yaklaşık yüzde 50 arttı. Viry’de, yeni bir vites kutusu test platformu, şimdiden tüm sezon boyunca aktarma organları geliştirilmesi kapsamında kullanılıyor.







Renault’nun motor sporlarına olan bağlılığını vurguladı. “Renault olarak hepimiz motor sporlarına tutku ile bağlıyız. Formula 1’deki tarihimiz neredeyse kırk yılı aşkın bir süredir aralıksız devam ediyor. Formula 1, bir gösteri ve eğlence, aynı zamanda da motor sporlarında en üst seviyedir. Formula 1'e duyulan bu tutku, spora ilham veren sınırsız yenilik sayesinde, ruhla mücadele, kararlılık, esneklikle mücadele için bir metafordur. Bu tutkunun iyi bir gerçekçilik dozuyla dengelenmesi gerekmektedir. Motorun yeni ismine yansıdığı gibi Renault E-Tech 19, gelecekteki otomobillerimizin teknolojileri için bir laboratuvardır. Formula 1’in bir parçası olmak için en heyecan verici dönemdeyiz.”uygulamaya konulan bu teknik gelişim ve insan faktörüne dayalı temeller ile 2019 yılında izlenecek dinamikleri vurgulayarak ekibin hedefini şu şekilde belirledi: “Rekabete paralel olarak bu projelerin uygulamaya konulması inanılmaz bir meydan okuma anlamına geliyordu. Bu yatırımların uygulamaya konulması muhteşem bir başarıydı ve herkesin işe nasıl canla başla sarıldığını görmek beni çok etkiledi. Bu bizim dinamiğimize de yansıdı: 2016’da 8 puan ile 9’unculuk, 2017’de 57 puan ile 6’ıncılık ve geçen yıl 122 puan ile 4’üncülük. 2019 sezonunu bu atılımı sürdürmek amacıyla başlatıyoruz. Bu sefer ulaşılacak bir pozisyon veya belirli bir toplam puan hedeflemiyoruz. Ekibin yolunu zirveye göre yönlendirmesini istiyorum. Motorun mükemmelliği Viry’de önceliğimiz olurken Enstone’daki yapı her sezon şasinin rekabet gücünü arttıracaktır.”ayrıca ekibe yeni dahil olan ikilinin getirdiği ilave motivasyon faktörünü de belirtti: “Daniel ile Nico arasındaki işbirliği bize bu sezonda daha da fazla güven veriyor. Sanıyorum bu ikili ile çıkış sıralamasındaki en iyisi olmasa bile en iyilerden birisine sahibiz. Daniel kendi zafer deneyimini ve üst düzey bir ekibin yapısı hakkındaki bilgisini getiriyor. Nico’ya gelince, başarıya susamış durumda. Süratli, kararlı ve ekip içinde gerçek bir motivasyon unsuru. Bireysel olarak çok güçlüler ve birbirlerini mükemmel bir şekilde tamamlayacaklarını hissediyorum. Elle tutulur gözle görülür bir enerji getiriyorlar ve bu sonsuz yeteneklerini göstermelerini sağlayacak bir otomobili emanet edebileceğimizi umuyorum.”2019’da ekip ile 3’üncü yılına başlıyor: “2017’den beri çok gelişme kaydettik ama eğer uzun vadeli amaçlarımıza ulaşmak istiyorsak bütün bunlar gerekli sürecin bir parçasıdır. Ben geldiğimde alt yapı henüz yeniydi ve o günden beri çok ilerleme kaydettik. Bende mevcut olan yetenekten faydalanmak ve hem ekibin hem de otomobilin potansiyelini en üst düzeye çıkarmak istiyorum. Önemli olan bütün Renault Formula 1 Ekibi olarak bir sıçrama yapmamız ve daha tutarlı bir performans göstermemizdir. İlerlemeyi devam ettirmeyi ve sürekli olmasını diliyoruz”Yedi kez Grand Prix yarışı kazananilk sezonunu geçirmek üzere Renault Formula 1 Ekibine katılıyor: “ Renault otomobil sporları konusunda köklü bir geçmişe sahip. Dolayısıyla Formula 1 maceralarının bir sonraki etabında onlara katılmak heyecan verici bir iddia. Pistteki görevimi yerine getirmek ve en hızlı olmak için buradayım. Ama aynı zamanda ekibe enerji getirmeyi de arzuluyorum. Herkesin başarısını üst düzeye çıkarmak istiyorum çünkü bu da benim mesleğimin ve karakterimin bir parçası. Ekibin biraz daha sıkı çalışmasını ve biraz daha gayret sarf etmesini sağlayarak bir araya getirmeyi istiyorum. Bu pozitif enerjinin katalizörü olmak isterim.”Avusturalyalı pilot şunları da söyledi: “2018’de öğrendiğim her şey 2019’da daha iyi bir ben olmamı sağlayacak. Deneyler beni olgunlaştırdı. Geleceğimi daha net görüyor ve bunu pistte alacağım iyi derecelerle göstermek istiyorum. Çok fazla olumlu baskı ayrıca beklenti hissediyorum ve bunlarla yüzleşmek için de sabırsızlanıyorum”