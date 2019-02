Anasayfa » 3d Lojistik

UPS’den yeniden kullanılabilir tüketici ambalaj

12 Şubat 2019, 14:24

Dünya Ekonomik Forumu’nda duyurulan çözüm sayesinde, Loop™ tüketicilerin tek kullanımlık ürün ambalajı kullanımını azaltacak.



UPS, dünyanın lider geri dönüşüm şirketi TerraCycle ve önde gelen tüketici ürünü şirketlerinin oluşturduğu birliğe katıldı. Ortaklığın amacı, tüketici ürünlerinin ambalajları için inovatif, yeniden kullanılabilir ve iade edilebilir bir sistem oluşturmak. Loop™ adlı sistem, tüketici pazarlarında tamamen kullanıma sunulma yönünde atılan bir ilk adım olarak, Paris ve New York’ta test edilecek.



Çığır açan Loop sistemi, tüketici ürünlerine yönelik tek kullanımlık ambalajları bertaraf etmek üzere ortaya çıktı. Tüketicilere isteğe uyarlanmış, markaya özel ve dayanıklı ambalajlı çeşitli ürünler sunulacak ve bu ürünler doğrudan müşteriye teslim edildikten sonra toplanacak, temizlenecek ve tekrardan doldurularak yeniden teslim edilecek.



TerraCycle CEO’su Tom Szaky: “Loop yalnızca ambalaj israfını önlemekle kalmayacak, aynı zamanda ürün deneyimini de önemli ölçüde iyileştirecek ve alışverişi çok kolaylaştıracak” dedi.



Loop ürünleri TerraCycle ve UPS tarafından tasarlanan bir sistem ile teslim edilecek ve toplanacak. Bu sistem, TerraCycle’ın lojistik lideri ve ambalaj uzmanı UPS ile uzun süreli ortaklığındaki en yeni gelişmeleri temsil ediyor.



UPS Satış Müdürü ve Çözüm Görevlisi Kate Gutmann şunları söyledi: “İnovasyon, UPS çatısı altında attığımız her adımda kilit öneme sahip ve Loop taşıma kabının ambalaj tasarımının yanı sıra Loop müşterileri için toplama ve teslimat hizmetlerinde TerraCycle şirketini desteklemekten büyük heyecan duyuyoruz. Çevresel sürdürülebilirlik alanında lider, döngüsel ekonomide öncü ve katalizör olarak UPS, Loop sistemini hayata geçirmek için sabırsızlanıyor.”



Loop müşterileri, alaşımlar, cam ve mühendislik plastikleri gibi malzemelerden imal edilmiş dayanıklı, yeniden kullanılabilir veya tamamen geri dönüştürülebilir ambalajlar alacaklar. Dış sevkiyat konteynırı bile tasarımdaki inovasyonun bir parçası olacak; modern bir sevkiyat kabı, tek kullanımlık kutulara olan ihtiyacı ortadan kaldıracak ve müşterilere atık miktarını azaltan şık bir çözüm sunacak.



UPS ambalaj tasarım ve test laboratuvarı tarafından özel olarak üretildi ve tasarlandı

UPS ve TerraCycle; sıvı, kuru ürün ve kişisel bakım ürünlerinin konulabileceği, iç kısmında koruyucu bölmeler olan ve yeniden kullanım için kolayca temizleme imkânı sunan bir dış ambalaj tasarlamak amacıyla işbirliği yaptı. UPS Ambalaj Tasarım ve Test Laboratuvarı, özel tasarım ve test ambalajının hem tüketiciler için çekici hem de tekrar kullanılabilecek kadar dayanıklı olmasına yardımcı oldu. UPS Laboratuvarı, ISTA ambalaj bütünlük testi prosedürlerini gerçekleştirmek üzere Uluslararası Güvenli Nakliyat Birliği (ISTA) sertifikasına sahiptir. Tasarım ve test sırasında, UPS aşağıdaki etkileri azaltmak üzere çözümler belirlemiştir:

• Malzeme bozuklukları

• Ürün kaçakları

• Sınırlı kullanımdan sonra yıpranma işaretleri gösteren dış ambalaj tasarımı

• Metal kapaklarının neden olduğu metal konteynır çizikleri



UPS tarafından TerraCycle şirketine sunulan öneriler arasında, ürün konteynırları için çok dişli kapama aparatları, ürün kaçak riskini azaltmak için farklı bir kapatma yaklaşımı ve Loop taşıma kabındaki ulaşım vb. taşıma işlemlerinde ürünleri daha iyi tutması için özel bölmeler yer alıyordu.



Ek olarak, UPS Ambalaj Tasarım ve Test Laboratuvarı, dayanıklı ve yeniden kullanılabilir Loop taşıma kabının UPS’in en üst seviye otomasyona sahip, global dağıtım tesisi ağındaki yüksek hacimli sevkiyatlara nasıl dayanabileceği konusunda deneyim biriktirmek amacıyla sevkiyat testleri gerçekleştirdi. TerraCycle Tasarım Müdürü Tiffany Threadgould: “UPS, Loop taşıma kabının iç ve dış kısmının tasarımına, bizim kendi başımıza asla yapamayacağımız katkılarda bulundu. Ayrıca UPS test uzmanları da taşıma kapındaki birincil ürün ambalajı hakkında Loop tüketici ambalajı ürün ortaklarına geri bildirimde bulunmamıza yardımcı oldu.”



Paris ve New York’ta 2019’da yapılması planlanan pilot testler de, tüketici deneyim verileri sayesinde ek geri bildirim sağlayarak sürecin mükemmelleştirilmesine katkı sunacak.



Onlarca yıllık ambalaj tasarım uzmanlığı

Illinos’te bulunan UPS Ambalaj Tasarım ve Test Laboratuvarı, çok çeşitli endüstrilerdeki UPS müşterilerine, daha iyi paketleme çözümleri uygulayarak ürünlerini optimize etmelerinde, korumalarında ve atıkları azaltmada yardımcı oluyor. UPS Laboratuvar ekibi beş adet ambalaj tasarım patentine sahip ayrıca gıda ve ilaç şirketleri için soğuk zincir ambalajı da dahil olmak üzere, geniş bir ihtiyaç yelpazesi için test uygulamaları ve uygulanabilir çözümler oluşturuyor.



UPS Ambalaj Tasarım ve Test Laboratuvarının son derece özel ekipmanı, taşıma merkezlerindeki yüksek hızlı konveyörlerdeki ve ticari teslimat araçlarındaki “shake, rattle and roll” etkisini taklit etmektedir. Dayanıklılığa ek olarak, Lab Mühendisleri ambalaj malzemeleri için stabil, verimli ve çevre dostu çözümler belirlemek için değerlendirmeler yapıyor.