KIA’da kış fırsatları devam ediyor

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12 Şubat 2019, 14:18

KIA, Şubat ayına özel hazırladığı kampanyalarıyla yüzleri güldürmeye devam ediyor.

gösteren KIA, Şubat ayına özel hazırladığı fırsatlarla tüketicilerine avantajlı seçenekler sunuyor. Kampanyalar çerçevesinde 2018 model KIA Rio, KIA Stonic, KIA Bongo ve 7 inçlik multimedya sistemi & geri görüş kamerasına sahip KIA Picanto; 30 bin TL’ye, 12 ay taksit ve yüzde 0 faiz avantajı ile yeni sahiplerini bekliyor.







Dinamik tasarımı ve boyutlarıyla segmentinin önde gelen araçlarından olan KIA Rio, Şubat ayının sonuna kadar 79.900TL’den başlayan fiyatlara ek olarak; 30 bin TL’ye, 12 ay boyunca yüzde sıfır faiz avantajıyla yetkili satış noktalarında yeni sahiplerini bekliyor.







Çift renk seçeneği, sunroof avantajı, 17 inçlik alaşım jantları, standart olarak sunduğu 7 inçlik multimedya sistemi & geri görüş kamerası ve yakıt verimliliğiyle B SUV segmentinde dikkat çeken KIA Stonic, Şubat ayının sonuna kadar 4 bin 500 TL fiyat indirimine ek olarak 30 bin TL’ye, 12 ay yüzde sıfır faiz avantajıyla satışa sunuluyor.





KOBİ’lerin ihtiyaçları düşünülerek üretilen ve kullanıcıları tarafından çok sevilen KIA Bongo, 79.600TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. KIA Bongo ayrıca, KIA Rio ve KIA Stonic’de olduğu gibi 30 bin TL’ye, 12 ay boyunca yüzde sıfır faiz fırsatıyla ticarette akıl seçim yapmak isteyenleri bekliyor.Ayrıca, KIA’da sunulan kampanyalar kapsamında araç satın alanlar, anahtar teslim tarihinden itibaren, toplamda 5 yıl ya da 150.000 km boyunca “KIA Özel Garanti Onarım Güvencesi” ile araçlarını garanti altına alıyorlar.