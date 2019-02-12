Total’den elektrikli ve hibrit araçlara yeni motor yağı

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12 Şubat 2019, 11:23

Total elektrikli ve hibrit araçlar için öncü niteliğindeki ürün serisini pazara sunuyor.



Total, bu özel yağlama ve soğutma sıvılarını elektrikli ve hibrit araçların gerektirdiği dört önemli konuya odaklanarak geliştirdi:





Total, elektrikli ve hibrit araçlar için geliştirdiği yenilikçi soğutma ve yağlama ürün serisi lansmanı ile elektrikli mobilite konusundaki kilit rolünü sağlamlaştırıyor. Total Ar-Ge ekiplerinin önemli çabaları sayesinde üretilen ürünler, bu yeni motor türlerinin çeşitli bileşenlerinin soğutma ve yağlama ihtiyaçlarını karşılamak ve kullanım ömürleri boyunca en iyi durumda kalmalarını sağlamak üzere özel olarak geliştirildi.Araç üreticileri için iki yeni ürün serisi bulunuyor:ve aTotal Madeni Yağlar tarafından pazara sunulan bu ürün serisi, şarj etme, depolama ve filo yönetimi için halihazırda sunulan çok çeşitli ürün ve hizmetlere ek olarak pazarın en yeni nesil segmentinde önemli bir yer alıyor.konuya ilişkin "Araçlar üretim hattından çıkmadan önce dolumu yapılan bu yüksek performanslı sıvılar, araçlara servis ömürleri boyunca eşlik edecek ve parça üreticileri, otomobil üreticileri ve son kullanıcılar dahil tüm müşterilerimize fayda sağlayacaktır. Bu proje, teknik üstünlüğümüzün, elektromobilitenin geleceğine ilişkin öngörümüzün ve inovatif yetkinliğimizin güçlü bir göstergesidir.” diyerek açıklama yaptı.Bu ürün grubu, yüksek devirli elektrikli motor ve şanzımanlara özel olarak çözüm sunmak ve elektrikli akülerdeki fazla ısı oluşumunu kontrol altına almak için geliştirildi.- Yalıtkanlık özelliği, elektrik akımı ile yapılan herhangi bir kullanım için emniyet açısından önemli bir gerekliliktir.- Elektrikli motorlarda bakır bobinlerin korozyona uğramasını önlemek ve polimer kaplamaları korumak için yeni elektrikli araç malzemelerinin kullanım şartlarına uygunluk- Elektrikli modellere özgü ısınma problemine çözüm: yüksek hızlanmalarda veya hızlı şarj esnasında ısının hızlıca tahliyesi ve akülerin ısınmasının önlenmesi- Mekanik bileşenleri korumak, daha az sürtünme sağlamak ve araçların uzun süre verimli çalışması için gereken transmisyon ve diğer aksamların yağlanması