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Total’den elektrikli ve hibrit araçlara yeni motor yağı

Total’den elektrikli ve hibrit araçlara yeni motor yağı

Tarih 12 Şubat 2019, 11:23

Total elektrikli ve hibrit araçlar için öncü niteliğindeki ürün serisini pazara sunuyor.

Total, elektrikli ve hibrit araçlar için geliştirdiği yenilikçi soğutma ve yağlama ürün serisi lansmanı ile elektrikli mobilite konusundaki kilit rolünü sağlamlaştırıyor. Total Ar-Ge ekiplerinin önemli çabaları sayesinde üretilen ürünler, bu yeni motor türlerinin çeşitli bileşenlerinin soğutma ve yağlama ihtiyaçlarını karşılamak ve kullanım ömürleri boyunca en iyi durumda kalmalarını sağlamak üzere özel olarak geliştirildi.

Araç üreticileri için iki yeni ürün serisi bulunuyor: hafif ticari araçlar için Total Quartz EV Fluid ve arazi araçları, elektrikli otobüsler ve diğer elektrikli ağır ticari araçlar için Total Rubia EV Fluid.

Total Madeni Yağlar tarafından pazara sunulan bu ürün serisi, şarj etme, depolama ve filo yönetimi için halihazırda sunulan çok çeşitli ürün ve hizmetlere ek olarak pazarın en yeni nesil segmentinde önemli bir yer alıyor.

Total Madeni Yağlardan Sorumlu Total Pazarlama ve Servisler Başkan Yardımcısı Philippe Charleux konuya ilişkin "Araçlar üretim hattından çıkmadan önce dolumu yapılan bu yüksek performanslı sıvılar, araçlara servis ömürleri boyunca eşlik edecek ve parça üreticileri, otomobil üreticileri ve son kullanıcılar dahil tüm müşterilerimize fayda sağlayacaktır. Bu proje, teknik üstünlüğümüzün, elektromobilitenin geleceğine ilişkin öngörümüzün ve inovatif yetkinliğimizin güçlü bir göstergesidir.” diyerek açıklama yaptı.

Yeni teknik gereksinimleri karşılamak için geliştirildi
Bu ürün grubu, yüksek devirli elektrikli motor ve şanzımanlara özel olarak çözüm sunmak ve elektrikli akülerdeki fazla ısı oluşumunu kontrol altına almak için geliştirildi.

Total, bu özel yağlama ve soğutma sıvılarını elektrikli ve hibrit araçların gerektirdiği dört önemli konuya odaklanarak geliştirdi:

-    Yalıtkanlık özelliği, elektrik akımı ile yapılan herhangi bir kullanım için emniyet açısından önemli bir gerekliliktir.

-    Elektrikli motorlarda bakır bobinlerin korozyona uğramasını önlemek ve polimer kaplamaları korumak için yeni elektrikli araç malzemelerinin kullanım şartlarına uygunluk

-    Elektrikli modellere özgü ısınma problemine çözüm: yüksek hızlanmalarda veya hızlı şarj esnasında ısının hızlıca tahliyesi ve akülerin ısınmasının önlenmesi

-    Mekanik bileşenleri korumak, daha az sürtünme sağlamak ve araçların uzun süre verimli çalışması için gereken transmisyon ve diğer aksamların yağlanması

 

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