Anasayfa » Güncel

2019 otomotivde birleşmelerin yılı olacak

11 Şubat 2019, 14:14

KPMG’ye göre başta tedarik firmaları olmak üzere Türk otomotiv sanayisinde önümüzdeki yıllarda birleşme ve satın almalar artacak.

KPMG Türkiye’nin, otomotiv sektörüne ilişkin hazırladığı yeni rapor, son yıllarda büyük değişim geçiren sektörün 2019’u nasıl geçireceğine dair çarpıcı öngörüler içeriyor. Türkiye otomotiv sektöründe 2015’ten bu yana yaşanan birleşme ve satın almaları inceleyen KPMG, 2019’da özellikle otomotiv tedarik sanayisinin yatırımcıların ilgi odağı olacağını vurguladı.



KPMG Türkiye Danışmanlık Bölüm Başkanı Hande Şenova, yüksek kur, yüksek borçlanma maliyeti ve girdi maliyetlerindeki artış nedeniyle mücadelelerle dolu bir yıl geçiren otomotiv sektörünün, yatırımcılar için önemli fırsatlar sunduğunu söyledi. Hande Şenova, “İhracat oranı yüksek, kur riski göreceli olarak düşük olan ve karlılığını koruyabilen şirketler, stratejik ve finansal yatırımcıların radarında. Ayrıca mali olarak sıkıntıya düşmüş ve piyasadan borçlanamayan yani sermaye finansmanı gereksinimindeki firmaları takip eden yatırımcılar için önümüzdeki dönemde önemli fırsatlar gelişeceğini düşünüyoruz” diye konuştu.



Rapordan öne çıkan bazı satırbaşları şöyle:



Tedarikçiler revaçta

KPMG’ nin raporuna göre Türkiye’de 2015-2018 yılları arasında otomotiv sektöründe görülen 23 birleşme ve satın alma işleminin büyük çoğunluğu tedarik sanayi alanında gerçekleşti. Aynı dönemde Türkiye pazarına giren yabancı yatırımcıların daha çok Türkiye ve Avrupa pazarlarındaki konumlarını güçlendirmeyi ve önde gelen ana üreticilere ulaşmayı amaçladığı görülüyor.



Yeni Ar-Ge merkezi

Son dönemde kapsamlı bir teknolojik dönüşüm içinde olan otomotiv sektörü, teknoloji firmalarının otomotiv sektörüne girişiyle birlikte Ar-Ge faaliyetlerinin merkezine dönüşmüş durumda. Sektörün değişimine ayak uydurmak isteyen firmalar sıklıkla teknoloji şirketleriyle ortaklık kurmaya çalışıyor.



İhracat lideri

Türkiye otomotiv sektörü, 2018’de gerçekleştirdiği 31.6 milyar dolarlık ihracat ile toplam ihracatın yüzde 19’unu, toplam istihdamın ise yüzde 6’sını oluşturdu. Geçen yıl küçülme gösteren otomobil üretiminin 1 milyon adet seviyesini yakalamasının birkaç yıl sürmesi bekleniyor.

Rapora göre otomotiv üretiminin büyüme trendine girebilmesi için yapısal reformların yapılmasına ihtiyaç sürüyor.



Hint yatırımları sürecek

Türkiye otomotiv sektöründe gerçekleşen yabancı sermayeli yatırımlar incelendiğinde adet bazında büyük çoğunluğun ABD ağırlıklı olmak üzere Avrupa ülkeleri, Japonya ve Hindistan’ınönde geldiği görülüyor.

Traktör ve tarım makineleri alanında ise Hindistan menşeili Mahindra yatırımları sektöre damga vurmuş durumda. Raporda, Türkiye’deüretilen ürünlere yönelik vergi teşviki ve iç pazarın büyüklüğü sebebiyle Hindistan’ın Türkiye yatırımlarının süreceği öngörüsünde bulunuldu.



