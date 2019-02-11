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Ege Endüstri'nin ihracat başarısı

11 Şubat 2019, 14:03

Ege Endüstri, otomotiv ana sanayi ve yan sanayinin ortak olarak yer aldığı bu sıralamaya 48’inci sırada girmeyi başardı.

Türkiye ihracatının 13 yıldır üst üste lider sektörü olan otomotiv endüstrisinde 2018 senesinin ihracat şampiyonu firmaları belli oldu. Türk otomotiv tedarik sanayi sektörünün öncü üreticilerinden Ege Endüstri ve Ticaret A.Ş., otomotiv endüstrisi içerisinde 2018’in en çok ihracat yapan 50 firması arasında yer aldı.



1974 yılında kurulan ve iki ayrı üretim tesisiyle İzmir’de faaliyet gösteren Ege Endüstri, otomotiv sektörü için dingil ve dingil parçaları, diferansiyel kovanları, komple arka dingiller, ilave dingiller ve treyler dingilleri, kendinden yönlendirilebilir ilave dingil, ön dingiller ve diğer dingil komponentleri geliştirerek üretiyor.



Ar-Ge çalışmaları ile otomotiv sektörüne güç katıyor



Ege Endüstri, başarılı Ar-Ge çalışmaları, teknoloji ve insan kaynağı yatırımları, yüksek üretim kapasite kullanımı ile sektördeki yerini kararlı bir şekilde güçlendiriyor.

Başarılı Ar-Ge projeleri sonucunda elde edilmiş Ege Endüstri’ye ait tesciller sadece Türkiye değil, firmanın iş yaptığı diğer ülkelerde de yürütülüyor.

Gerek yurt içi gerekse yurt dışı müşterilerine hizmet veren Ege Endüstri’nin % 64’ü Bayraktar Grubu’na ait; hisselerinin % 34’ü ise Borsa İstanbul’da BIST 100 firmaları içinde işlem görüyor.



