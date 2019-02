Anasayfa » Güncel

Hidromek'in 17. tasarım ödülü

11 Şubat 2019, 13:02

HİDROMEK, prestijli tasarım ödüllerine yenilerini eklemeye devam ediyor.

Bu yıl 66’ncısı düzenlenen IF Design Award, dünyanın en önemli tasarım ödüllerinden biri olarak dikkat çekiyor. IF Design Award 2019 Ödülleri için 52 ülkeden 6 bin 375 başvuru yapıldı. 67 jüri üyesi, üç gün süresince ürün, ambalaj, hizmet gibi geniş bir yelpazede en iyi tasarımları seçti. 15 Mart’ta Almanya’nın Münih şehrinde gerçekleştirilecek olan törende ödüller kazananlara teslim edilecek.



HİDROMEK Türkiye’nin sayılı taşıt tasarım stüdyolarından birine sahip



AR-GE alanındaki bilgi birikimini tasarım gücüyle birleştiren HİDROMEK, bu sene de IF Design Award’dan ödül almanın gururunu yaşadı. HİDROMEK’ in ‘İki Akıllı Dev’ olarak adlandırdığı HMK 60 CR midi ekskavatörü ve HMK 145 LC SR kısa kuyruk ekskavatörü IF Design Award 2019’da,‘IF Product Design Award’ (Ürün Tasarım Ödülü) almaya layık görüldü. HİDROMEK’ in bugüne kadar kazandığı IF Design Award ödülü sayısı ise 5’e ulaştı.



HİDROMEK Tasarım Stüdyosu Müdürü Hakan Telışık, şunları söyledi:

“Dünyanın en prestijli tasarım değerlendirme ödüllerinden olan ‘IF Design Award’ Tasarım Ödüllerinde; HMK 60 CR midi ekskavatör ve HMK 145 LC SR kısa kuyruk ekskavatör ile iki tasarım ödülü birden kazandık. HİDROMEK, uluslararası tasarım otoriteleri tarafından titizlikle değerlendirildikten sonra verilen bu ödüllerle ‘HİDROMEK Design’ imzalı ürünlerin tasarım konusundaki kalite ve yenilikçi iddiasını bir kez daha tescillemiş oldu. Türkiye’nin sayılı taşıt tasarım stüdyolarından olan ‘HİDROMEK Tasarım Stüdyosu’ ile ‘HİDROMEK Design’ imzalı HİDROMEK ürünlerinin toplamda 17 adet uluslararası tasarım ödülü bulunuyor.”



Büyük tonajlı makine ergonomisinde midi ekskavatör



HMK 60 CRmidi ekskavatörde bulunan Opera (HİDROMEK Operatör Ara Yüzü) ile kullanım esnasında ihtiyaç duyulan bütün fonksiyonlar bir arada toplanıyor. Operatörün ergonomik açıdan kolay ulaşabileceği bir noktada konumlandırılmış konsol, kolay okunabilen renkli TFT bilgi ekranı, elektronik kontrol üniteleri operatörün makineye ait bütün bilgilere ve uyarılara kolaylıkla ulaşmasını sağlıyor. Ayrıca sınıfında ilk kez kullanılan ve kolaylıkla istenilen yönde hareket ettirilebilen kızaklı çok amaçlı tutucu da operatöre kolaylık sağlayan bir diğer özellik olarak dikkat çekiyor. Kabin içinde üst seviyede ergonomi sunan HMK 60 CR midi paletli ekskavatör ile büyük tonajlı makinelerin konforu midi ekskavatörlere aktarılıyor. Aynı şekilde, joystick ve konsol ergonomisi, büyük tonajlı ekskavatörler ile aynı seviyede olan HMK 60 CR, kalkar kabini ile hidrolik ekipmanlara hızlı erişimi sayesinde servis kolaylığı sunuyor.



İş makinesinde ofis konforu



HİDROMEK’in bir diğer yeni ürünü olan HMK 145 LC SR kısa kuyruk paletli ekskavatörde de, operatörün kendisini ofisindeki gibi konforlu ve rahat hissetmesi hedeflendi. Bu doğrultuda makineyi kolaylıkla kullanması amacıyla Opera Kontrol Sitemi kullanıldı. Büyük tonajlı makinelerin ergonomisine sahip olan HMK 145 LC SR kısa kuyruk paletli ekskavatörde özel planlanmış klima konumu ve kalkar kabin sayesinde servis ve bakım için kolay erişim sağlanıyor. HMK 60 CR midi ekskavatör ve HMK 145 LC SR kısa kuyruk ekskavatörü daha önce de RedDot 2018 ödülüne değer görülmüştü.