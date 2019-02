Biricik Grup'un tercihi F-MAX

Anasayfa » Piyasa

11 Şubat 2019, 12:53

Biricik Grup, filosunu 5 adet ‘2019 Uluslararası Yılın Kamyonu (ITOY)’ ödüllü Yeni Ford Trucks F-MAX ile genişletti.

Modern ve ileri teknoloji cihazlarla üretimini ve kalitesini daha ileriye taşıyan Biricik Grup, yeni Ford Trucks F-MAX araçları, ürünlerinin Türkiye çapındaki dağıtımında kullanacak.Düzenlenen araç teslimat töreninekatıldı.Teslimat sonrası açıklamada bulunan, “Türkiye çapında her geçen gün büyüyen pazar payımızla beraber, ürünlerimizin bayilerimize sevk edilmesinde ihtiyacımızı karşılayacak modern, güçlü, tasarruflu araçlarla filomuzu güçlendirmek için tercihimizi Türk mühendislerin geliştirdiği ve ülkemizde üretilen ‘2019 Uluslararası Yılın Kamyonu’ ödüllü yeni Ford Trucks F-MAX’ten yana kullandık. Yeni F-MAX, 500 PS güce sahip, düşük yakıt tüketimiyle dikkat çeken yüksek performanslı motoru ve ileri teknolojik donanımları ile hem şirketimizin hem de kaptan arkadaşlarımızın büyük beğenisini kazandı. Biricik Grup olarak, 90 yıla yakın köklü mirasımızı, modern tesislerimiz, yenilenen araç filomuz ve kaliteli içecek ürünlerimizle birlikte yüksek müşteri memnuniyeti ve pazar liderliğiyle sürdürmeye devam edeceğiz” dedi.Ağır ticari araç sektöründeki en saygın ve prestijli ödüllerden biri olan ‘2019 Uluslararası Yılın Kamyonu’ (International Truck Of the Year - ITOY) ödülüne layık görülerek önemli bir başarıya imza atan Yeni Ford Trucks F-MAX, güç, verimlilik, teknoloji ve konforu bir arada sunuyor. Yüksek kapasiteli 225 Ah aküsü, 1050 litreye kadar artırılabilen yakıt tankı hacmi, aerodinamik tasarımı ve yüksek konforlu kabini ile yeni F-MAX uzun yollarda kullanıcılara büyük avantaj sağlıyor.F-MAX, modern tasarımı ve sürücü odaklı yaklaşımının yanı sıra 2.5 metre genişliğindeki kabiniyle de konfor ve lüks sunuyor. Kokpit tarzı konsolun tasarımı, tüm fonksiyonlara kolayca erişilebilmesini sağlıyor. Sürüş deneyiminin keyfini artırmak için entegre edilen en küçük detaylarla birlikte kabinde ferah bir ortam sağlanıyor. Yeni F-MAX, 500PS, 2500Nm güç ve 400 kW frenleme gücü ile yüksek performanslı bir motor içeriyor. Üstün aerodinamik, aktarma sistemi kalibrasyonu ve teknik özellikler, yakıt tüketimi açısından mükemmel performans ile önceki modellere göre %6'lık iyileştirme sağlıyor. Teknik özellikler arasında E-APU teknolojisi ve predictive hız kontrolü (Max Cruise) de bulunuyor. Bakım maliyetlerinin %7'ye varan oranda azaltılması ve uzun bakım aralıkları toplam sahip olma maliyetini düşürüyor. F-MAX’ın Ecotorq motoru, her türlü yol koşulunda maksimum performans ve minimum yakıt tüketimi sunuyor.