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Jeep, Şubat’ta fark yaratıyor

Jeep, Şubat’ta fark yaratıyor

Tarih 11 Şubat 2019, 10:18

Jeep, Renegade modelinde sunduğu fırsatlarla, yepyeni bir Jeep sahibi olmak isteyen otomobil tutkunları için avantajlı ödeme seçenekleri sunuyor.

SUV dünyasının efsanevi markası Jeep®, tüm Renegade versiyonları için özel bir kampanyayı devreye alıyor. Şubat ayı boyunca yüksek verimliliğe sahip, 120 HP gücündeki 1,6 litrelik Multijet II turbo dizel ve 1,4 litrelik 140 HP güç üreten MultiAir2 turbo benzinli motor seçenekleriyle ön plana çıkan Renegade’in tüm versiyonlarında olduğu gibi; Night Eagle donanım seviyesindeki versiyonunda da cazip fırsatlar öne çıkıyor.

Jeep Renegade Night Eagle’da kabin içerisindeki siyah tasarım detayları, anahtarsız giriş ve sürüş sistemi, elektrikli katlanır yan aynalar, elektrikli park freni, arka park sensörü gibi konfor öğeleri dikkat çekiyor. 18 inç siyah alüminyum jantlar, aynı bütünlükteki siyah far çerçeveleri ve “Night Eagle Logosu” gibi tasarım detayları ile diğer versiyonlardan ayrışan Renegade Night Eagle’da da ÖTV ve tüm indirimlere ek olarak eski otomobilini Jeep yetkili satıcılarına getirenlere 10 bin TL takas desteği de sağlanıyor.  Kampanyada, Jeep Renegade’in tüm model ve versiyonlarını  ayda 3 bin 100 TL’lik taksitlerle satın alabilme imkanı da sunuluyor.  





 

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