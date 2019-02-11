Case İzmir Agroexpo 2019’da

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11 Şubat 2019, 10:11

Case IH, yeni traktör serileri ve tarımsal ekipmanlarını, bütçeleri rahatlatacak özel kampanyalarıyla birlikte İzmir AgroExpo 2019’da ağırlamayı sürdürüyor.



Sergilenen ürünlere yönelik kısa bir değerlendirme de yapan Rehda Cem Akyüz, açıklamalarını şöyle tamamlıyor: “Fuarda sergilediğimiz Puma X serisi 140, 150 ve 165 beygir güçlerinde 3 farklı modeli ile mevcut Puma Tier 4B modellerinin tüm güçlü yanlarını koruyarak daha ekonomik hale getirilmiş olup, çiftçimizin en yeni yol arkadaşı olacak bir ürünümüz. Standımızda sergilediğimiz diğer traktör modellerimiz ise Case IH’in daima tercih edilen JXB, JXC, JX, Farmall C, Maxxum CVX, Puma ve Optum CVX serileri. Bu sene ayrıca Case IH’in RedPro Team markasıyla sunduğumuz yeni tarımsal ekipman ürün gamımız ise Case IH markalı ekipmanlarla beraber traktörlerin sahadaki can yoldaşı olacak.”







Bu sene kuruluşunun 65. yılını kutlayan TürkTraktör, Case IH ile fuarda Puma ailesinin en yeni üyesi, yakıt tasarruflu, Tier 4B motora sahip, ekonomik Yeni Puma X serisini öne çıkarıyor., ‘Yılın ilk büyük tarım fuarı olan İzmir AgroExpo 2019’da verimlilik artıran ve ekonomik özellikleriyle de dikkat çeken ürünlerimizi sunarken, satış süreçlerinde de en uygun koşulları oluşturmaya odaklandık’ diye belirtti. Akyüz, ‘Devir çiftçimize destek devri diyerek 2019 yılına farklı kampanyalarla merhaba diyoruz. KDV Bizden kampanyasıyla CASE IH tüm yerli traktör serilerimizde geçerli olacak şekilde, KDV oranında (%8’lik) bir indirim uyguluyoruz. Bir diğer kampanyamızla ise, TürkTraktör Finans üzerinden 50 bin TL’ye ve 4 yıla kadar kullanılacak olan kredilerde %1,39; bunun dışında kalan diğer seçeneklerde ise % 1,99’luk faiz oranı uygulaması yaparak çiftçimiz için ikinci bir kampanya alternatifi daha sunuyoruz’ diye açıkladı.Kampanyaların yanında İzmir’e yepyeni bir hizmetle de geldiklerini sözlerine ekleyenTürkTraktör Finans kapsamına alınan ‘Traktörüm Güvende’ ile ilgili şu bilgileri verdi: “Kendi sektöründe bir ilk olan ve bayiler üzerinden en pratik ve kolay kredi deneyimini yaşatan TürkTraktör Finans’ın kapsamını farklı hizmetlerle genişletmeyi sürdürüyoruz. Traktörüm Güvende ile yine çiftçilerimiz için çok hızlı ve kolay bir hizmet kurgusu oluşturduk. Sıfır (0) ve ikinci el (2. el) traktör alan çiftçilerimiz, kasko ve trafik sigortalarını özel platform aracılığyla bayiden çıkmadan alabilecekler.”standına gelenler, ilk defa İzmir AgroExpo 2019’da tanıtılan RedPro Team markalı tarımsal ekipmanlarını da yakından inceleme ve bilgi alma fırsatını buluyorlar. Fuarda sergilenen farklı ihtiyaçlara cevap veren traktörlerin yanı sıra, markanın tarımsal ekipman tarafında da varolan Case IH markalı ürünlerine ek olarak çeşitlik gösteriyor.Profesyonellerin tercihi CASE iş makinelerinin ürün yelpazesinde yer alan Nokta Dönüşlü Mini Yükleyiciler, TX Serisi Teleskopik Yükleyiciler, C Serisi Mini Ekskavatörler, T Serisi Kazıcı-Yükleyiciler ve F Serisi Lastik Tekerlekli Yükleyiciler yalnızca endüstriyel alanlarda değil; aynı zamanda tarım uygulamalarına da çözüm sunabiliyor.Fuarda ziyaretçiler, bu makinelerin tarım ve hayvancılık sektöründeki kullanım alanlarını, kullanıcı dostu tasarım, üstün teknoloji ve performansıyla birlikte gözlemleme fırsatını buluyorlar. CASE’in F Serisi Lastik Tekerlekli Yükleyicileri kantar sistemi uygulamasıyla büyük hayvan çiftliklerinde yem karma makinelerinin hassas olarak beslenmesinde, ambarlarda tahıl benzeri ürünlerin yüklenmesi ve istiflenmesinde kullanıcısına fayda sağlıyor.CASE, Nokta Dönüşlü Mini Yükleyici tarafındaki 50 yılı aşkın tecrübesiyle sunduğu ürünlerle de yine çiftçilerin hem verimliliğini artırıyor hem de sahadaki çalışmalarını kolaylaştırıyor. Bu ürünlerin çalışma alanları üzerlerine bağlanabilen küreme, süpürge, balya kavrama gibi ataşmanlarla birlikte spesifik anlamda da artırılabiliyor.