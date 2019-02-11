Şampiyonlara sıfır faiz

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11 Şubat 2019, 09:59

NISSAN, Mart ayı sonuna kadar sürecek KDV ve ÖTV indirimlerini Şubat ayında geçerli sıfır faiz avantajıyla destekliyor.













NISSAN'ın vazgeçilmez şehir otomobili otomatik vitesli MICRA’lar, hurda teşvikli 76 bin 320TL’den başlayan fiyatlarla sunulurken, otomatik vitesli NISSAN JUKE ise hurda teşviki ile 95 bin 900TL’den başlayan fiyatlarla sunuluyor. NISSAN X-TRAIL’in 4X4 Skypack versiyonu, Şubat ayı boyunca 192 bin TL’lik avantajlı fiyatıyla sunuluyor. SUV Konforu, gücü ve taşıma kapasitesiyle dikkat çeken NISSAN’ın ödüllü pick-up’ı NAVARA ise, Şubat ayı boyunca 44 bin TL’ye varan fiyat avantajı ve 40 bin TL için 12 ay %0 faiz avantajı ile alıcılarını bekliyor.UEFA Şampiyonlar Ligi resmi sponsoru NISSAN, QASHQAI veya X-TRAIL satın alan bir kişi 1 Haziran’da Madrid’de gerçekleşecek UEFA Şampiyonlar Ligi Final maçına çift kişilik bilet kazanacak. 1 Şubat- 31 Mart tarihleri arasında NISSAN’dan araç alan bir kişi, UEFA Şampiyonlar Ligi Finali’ne çift kişilik bilet kazanacak 2 gece 3 gün konaklayabilecekleri tatilin de sahibi olacak. Kampanya kapsamında ayrıca, 10 kişi Ipad mini 4, 100 kişi ise Mi Band3 akıllı bileklik kazanacak.NISSAN Yetkili Servislerinde 3 yaş üstü ve garanti kapsamı dışı araçlar için başlatılan kampanya ile NISSAN sahipleri, araç bakımını uzman personel ve orijinal ekipman güvencesiyle 535 TL’den başlayan fiyatlarla yaptırma şansına sahip oluyor.NISSAN güvencesi ile bakım yaptıran araç sahipleri, NISSAN onaylı fren balatalarını 200 TL’den başlayan fiyatlarla, NISSAN onaylı Bosch marka ön cam silecek setine 89 TL, arka cam sileceğe ise 39 TL fiyat avantajıyla sahip oluyor.NISSAN onaylı akü alımlarında ise %10 indirimden faydalanabiliyor.