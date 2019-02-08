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Üretime Konya desteği

08 Şubat 2019, 15:35

Türkiye makine sektörünün 2018 yılındaki toplam ihracatı yüzde 14,5 artış göstererek 15,8 milyar dolara ulaştı.

Günümüzde ülkemizin “KOBİ Başkenti” diye tabir edilen Konya, üretim yapan ve marka haline gelmiş birçok üreticiye ev sahipliği yapıyor. Otomotiv tedarik sanayisi, tarım aletleri ve değirmen makineleri imalatı, döküm sanayi, kalıpçılık, spor amaçlı tüfek parçalarının üretimi ve şu an için Türkiye’de tek olan robot imalatı fabrikası Konya’da faaliyet gösteriyor.



“Takım tezgâhlarının yüzde 16’sı Konya’da kurulmaktadır”



Takım tezgâhları sektöründe ise Konya, geçen yılın aynı dönemine göre ihracatını yüzde 7,07 artırarak 39,4 milyon dolar olarak gerçekleştirdi. Rakamlara bakarak sektörün 2019 yılında yüzde 5 ila 10 aralığında büyüyeceğini öngördüklerini söyleyen Takım Tezgâhları Sanayici ve İşadamları Derneği Başkanı Hakan Aydoğdu, 2023 yılında ise Türkiye’nin üretim ve imalat ihtiyacına orantılı olarak bir büyüme gerçekleştireceklerini söyledi. Uluslararası araştırmalara göre gelecek yıllarda Türkiye’nin takım tezgâhları kullanımının 2018’e göre 2 katına çıkacağını öngördüklerini aktaran Aydoğdu, “Konya sanayisi, makine ve otomotiv (tarım için olanlar da dahil) olarak iki ana sektörü göz önüne alarak incelediğimizde 2018 yılında 817 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi. Bu ihracata takım tezgâhlarının direkt katkısı yaklaşık 270 milyon dolar olmuştur. Öte yandan takım tezgâhları sektöründe Konya hem kullanım hem de imalat anlamında Türkiye’de önde gelmektedir. Takım tezgâhlarında sac işleme makineleri, presler, kesici ve tutucu takım üretimi alanında markalaşmış üretici firmalarımız bulunmaktadır. Türkiye’de satılan, diğer bir deyişle kullanılan takım tezgâhlarının yüzde 16’sı Konya’da kurulmaktadır” dedi.



Ersözlü: Türkiye’de takım tezgâhları sektörü çok güçlü



Bugün itibariyle takım tezgâhları sektörünün Türkiye sanayisine olan katkısının yadsınamaz büyüklükte olduğunun altını çizen TÜYAP Fuar ve Fuarcılık Hizmetleri Genel Müdürü İlhan Ersözlü,2018yılı itibariyle sektörün yaklaşık büyüklüğünün 1,2 milyar dolara ulaştığını söyledi. Takım tezgâhları ile başta otomotiv, savunma, havacılık, medikal, beyaz eşya, demir-çelik, gemi ve vagon imalatı, tarım makinaları, genel makina ve kalıp imalatı, vb. olmak üzere birçok sektöre üretim yapıldığını aktaran Ersözlü, “MAKTEK Konya’nın bölgesine ve tüm Türkiye’ye olumlu katkısının olacağını düşünüyoruz. Dünyanın farklı noktalarından fuara katılım sağlayacak iş insanlarını 4 salonda toplam 50 bin metrekarelik alanda bir araya getireceğiz ve yaklaşık 250milyondolarlık iş hacmi sağlamayı hedefliyoruz. Milli katılımlara da ev sahipliği yaparak sektörümüzün gelişimini dünyaya göstermeyi hedefliyoruz” dedi.



Takım Tezgâhları Sanayici ve İşadamları Derneği (TİAD) ile TÜYAPiş birliği ve Makina İmalatçıları Birliği (MİB) desteğiyle bu sene ilk kez düzenlenecek olan MAKTEK Konya, makine sektörünün öncü firmalarını bir araya getirecek. 10’un üzerinde alım heyetinin yanı sıra 40 ülkenin de ajandasında yer alan fuar kapsamında 250 milyon dolarlık iş hacmi hedefleniyor. Sektörün Anadolu’daki buluşma noktası olan fuarda, CNC ve üniversal talaşlı imalat makineleri, sac işleme makineleri, kesici takımlar, takım tutucular, CAD/CAM, PLM yazılımları, ölçüm aletleri, kalite kontrol cihaz ve ekipmanları, kaynak, kesme ekipmanları, kaynak makineleri, yedek parça, ısıl işlem donanımları, taşıma sistemleri, yağlama ve soğutma sistemleri sergilenecek. Anadolu’nun en büyük fuar merkezlerinden biri olan Konya Ticaret Odası – Tüyap Konya Uluslararası Fuar Merkezi’nde düzenlenecek MAKTEK Konya Fuarı, 10-13 Nisan 2019 tarihlerinde ziyaret edilebilecek.



