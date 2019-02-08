Scania pazar payını arttırdı

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08 Şubat 2019, 15:16

Ağır ticari araç pazarı 2018 yılını toplam 11.754 adetlik satışla tamamladı.

Pazar son 10 yılın en düşük seviyesinde tamamlanırken, 2017 yılına göre yüzde 36,5 daraldı. Scania, ithal çekici pazarının en çok tercih edilen markası olmaya devam etti.2018 yılı ağır ticari araç sektörü değerlendirmesi, 2019 yılı beklentileri ve marka iletişim stratejilerinin açıklandığı basın toplantısı’in katılımıyla gerçekleşti.basın toplantısında yaptığı değerlendirmede 2018 yılında mega inşaat projelerindeki hafriyat işlerinin büyük ölçüde tamamlanmasıyla kamyon pazarının yaklaşık yüzde 51 daraldığını belirterek “Ağır ticari araç çekici pazarında daralma yüzde 11 ile daha hafif hissedildi. Markamız 2018 yılını toplamda 1.177 adetlik satış ve yüzde 10 pazar payı ile tamamladı. Çekici pazarında 1.031 adet ile yüzde 16 pazar payı elde etti. İthal çekici pazarında ise yüzde 23 pazar payı ile en çok tercih edilen marka oldu” açıklamasında bulundu.2018 yılında da yapılanma çalışmalarını sürdürdüğünü, Avrupa’daki en büyük Scania tesisinin açılışını gerçekleştirdiklerini belirten“Scania Türkiye olarak gerçekleştirdiğimiz tüm çalışmalarımız globalde de yakından takip ediliyor. 2018 yılında Scania Başkanı HenrikHenriksson’un, Doğuş Otomotiv’i başarılarından dolayı teşekkür etmek ve güvenlerini göstermek için Türkiye’ye gelmeleri bizleri ayrıca gururlandırdı” şeklinde konuştu.2019 yılı toplam pazar ve Scania hedeflerini de değerlendiren“2019 ağır ticari araç pazarının, 10 bin adet seviyelerinde kapanacağını öngörüyoruz. Ağır ticari araç pazarının son 20 yılına baktığınızda, ortalamanın yaklaşık 25 bin adet olduğunu görebilirsiniz. Bahsettiğimiz bu yıllar içerisinde, pazar sadece üç yıl 10 bin adedin altında kalmış. 2011 yılında ise 37.276 adet ile en yüksek seviyeye ulaşmış. Analizlerde görüyoruz ki toplam ağır ticari araç pazarı dönemsel olarak daralmalar yaşayabiliyor. Bizi geleceğe yönelik umutlu kılan nokta ise; daralmanın sona ermesi ile toplam pazarın, önceki senelerde 25 binin altında kaldığı her sene için tekrar yükselişe geçiyor ve pazarı 30 binlerin üzerine çıkarıyor olması. Dolayısıyla 2020 yılından itibaren toplam pazar, daha önce de olduğu gibi dipten en tepeye çıkabilir ve 30 bin seviyelerinde tamamlanabilir. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de LNG yakıtla çalışan araçlar öne çıkmaya başlayacak ve pazarın büyüme noktası burası olacak” dedi.ise Scania olarak son 5 yılda pazar payını 2 katına çıkarttıklarını belirterek “Çekici pazarında en çok tercih edilen markalar arasında yer alıyoruz, ithal çekici pazarında liderliğimiz 2018 yılında da devam etti. 2019 yılı için hedefimiz öncelikle satış adetlerimizi ve pazar payımızı korumak olacak. Bununla beraber 2019 yılında yapılanma çalışmalarımız da hız kesmeden devam edecek. Scania ailesine 2 yeni yetkili satıcı katılacak. Bu değerli yatırımlar iş ortaklarımızın da bizler gibi düşünüp hem ülke ekonomisine hem de Scania’ya olan güvenini gösteriyor” dedi.ise “Satış sonrası hizmetlerde anlayışımız Scania sahiplerinin araçlarını sürekli operasyonda tutarak, hem yatırımlarını korumak hem de maliyetlerini düşürmektir. ‘Türk yatırımcısı araçlarına uzun vadeli yatırımlar yapmayı tercih etmez’ algısını değiştirdik. Bu sayede müşterilerimizi değişken fiyat riskinden korurken rekor sayıda servis anlaşması yaptık. Şu anda yaptığımız kampanyalar ile piyasada kabul edilebilir fiyatlar sunuyoruz. Servise giren araç sayısı da bize doğru yolda olduğumuz gösteriyor” şeklinde değerlendirdi.ise yaptığı konuşmada ağır ticari araç sektöründe, alternatif yakıtlı, elektrikli veya otonom sürüş imkânı sunan araçların ön plana çıktığını belirterek “Bu konularda da öncülüğü Scania yapmaktadır. Öyle ki bazı ülkelerde binek araç trafiğine kapalı alanlarda, madenlerde, şantiyelerde otonom sürüş ile kullanılan veya elektrik ile çalışan Scania araçlar bulunmaktadır ve bunların sayıları orta vadede daha da artacaktır. Bununla birlikte bu geçiş sürecinde CNG, LNG ile çalışan araçların da önemli bir rolü olacaktır. Gazlı araçların maliyet avantajlarını yaptığımız testlerimizde net bir şekilde gördük. Taşımacılık maliyetlerini düşürürken,karbon ayak izimizi de azaltmak, gelecek nesillere daha iyi bir dünya bırakmak adına bizleri gururlandırıyor” dedi.