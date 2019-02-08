TAŞIYANLAR Ticari Taşıtlar Dergisi / ÜSTYAPI Dergi
IAA 2018 HANNOVER

Faydalı Bilgiler


Kilometre ve Yol Haritası

Karayolları Yönetmeliği

Ölçü ve Ağırlıklar

Tanımlamalar

Araç Muayeneleri

Ekonomik Araç Kullanımı

Araç Kontrol ve Bakımı

Seyir Esnasında

Kış Hazırlığı

Kışın Karlı Havalarda

Siste Araç Kullanımı

Kaza Durumu

İlk Yardım

18 Punto 16 Punto 14 Punto 12 Punto Anasayfa » Güncel

Tofaş’tan ülke ekonomisine 1,28 milyar dolarlık katkı

Tofaş’tan ülke ekonomisine 1,28 milyar dolarlık katkı

Tarih 08 Şubat 2019, 15:01

Türkiye’nin 4’üncü büyük sanayi kuruluşu Tofaş, 2018 yılına ait finansal sonuçlarını açıkladı.

 2015 yılından bu yana Türkiye’nin en çok satan otomobili olan Fiat Egea, bir kez daha Tofaş’ın gurur kaynağı oldu.2018 yılında, sektörün toplam üretiminin yüzde 19’unu tek başına gerçekleştiren Tofaş, geçtiğimiz yıl dünyanın pek çok ülkesine ihraç ettiği 243 bin adet araç ileTürkiye otomotiv ihracatının yüzde 18’ini gerçekleştirdi. 2018’de3milyar dolarlık ihracat geliri elde eden Tofaş, 1,28 milyar dolarlık dış ticaret fazlasıyaratarak ülke ekonomisine de katkı sağlamayı sürdürdü.Tofaş’ın 2018 gelirleri yüzde 7 artışla 18,6 milyar TL’ye ulaştı. Şirketin net karı ise 1.3 milyar TL olarak gerçekleşti.

Tofaş, aynı zamanda 2018 yılında yüzde 94’lük pay ile iç pazarda yerli üretimden en fazla araç satan firma oldu. Fiat markası otomobil pazarında yüzde 8.6’lık pay elde etti.  Geçtiğimiz yıl Egea Model Ailesi’nin pazar payı kendi sınıfında yüzde 6,6’dan yüzde 7,5’a yükseldi.Fiat markası, hafif ticari araç pazarında yüzde 21’lik pay alırken, Tofaş fabrikasında üretimi devam eden Doblo ve Fiorino modellerinin toplam satışlarıyla bu sınıfta yılı lider olarak tamamladı.


 

Delicious  Facebook  FriendFeed  Twitter  Google  StubmleUpon  Digg  Netvibes  Reddit

Güncel

Konya üretiyor, üretim takım tezgâhları sektöründen geçiyor

 Konya üretiyor, üretim takım tezgâhları sektöründen geçiyor ürkiye makine sektörünün 2018 yılındaki toplam ihracatı yüzde 14,5 artış göstererek 15,8 milyar dolara ulaştı.

Scania pazar payını arttırdı

 Scania pazar payını arttırdı Ağır ticari araç pazarı 2018 yılını toplam 11.754 adetlik satışla tamamladı.
Vahit MAHMATLI
Bilgi çağı ve bekâ

E-Bülten Aboneligi





Arama...


Gelişmiş Arama

Kampanyalar

TAŞIYANLAR Ticari Taşıtlar Dergisi / ÜSTYAPI Dergisi / 3D LOJİSTİK Dergisi - Sitemizde yer alan yazılar ve resimler kısmen veya tamamen kopyalanamaz. Basın Kanuna göre “yerel-süreli yayın” kapsamındadır. Basın kanunu ve fikir sanat eserleri kapsamında tüm hakları yayıncısına aittir.
RSS Kaynağı