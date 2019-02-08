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Mercedes-Benz Türk’ün Şubat fırsatları
08 Şubat 2019, 14:59
Mercedes-Benz Finansal Hizmetler, otobüs ürün grubu için hazırladığı özel kampanyalar ile kişiye özel fırsatlar sunmaya devam ediyor.
Mercedes-Benz Finansal Hizmetler, Şubat ayı kampanyası kapsamında Mercedes-Benz TOURISMO 16 RHD model otobüs alımlarında müşterilerine özel kaçırılmayacak bir kampanya sunuyor.
Kampanya kapsamında Mercedes-Benz TOURISMO 16 RHD model otobüsler; 550.000 TL (*) kredi tutarı için, 36 ay vadeli %0 sabit faiz oranı ile 15.278 TL aylık ödeme fırsatı ile sunuluyor.
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