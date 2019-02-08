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Tırsan, Avrupa’daki teslimatları hız kesmiyor

08 Şubat 2019, 12:24

Tırsan, Hollanda’nın öncü lojistik firmalarından Nico Mooij’inin filosunu güçlendiriyor.

55 ‘den fazla ülkedeki müşterilerine kalitesi ve verimliliği ile ön plana çıkan ürünler sunan Tırsan, Avrupalı lojistik firmalarının öncelikli tercihi olmayı devam ediyor. Tırsan, son olarak bölgesinin önde gelen lojistik firmalarından Mooij Forwarding & Logistics B.V’ye 10 adet Kässbohrer K.SCD M Mega Tenteli Perdeli treyler teslimatı gerçekleştirdi. Mooij Forwarding & Logistics B.V, Hollanda’daki merkez ofisinin yanı sıra Almanya ve Polonya'da bulunan şubeleri aracılığı ile Doğu Avrupa ülkeleri arasında nakliye hizmeti sunuyor. Gerçekleşen teslimat törenine katılan Mooij Forwarding & Logistics B.V CEO’su Nico Mooij ve Kässbohrer satış ekibinden Frank den Ouden, güçlü iş birliklerine yönelik değerlendirmelerde bulundular.



Konuşmasında Kässbohrer’in kalitesine ve operasyonel esnekliğine vurgu yapan Mooij Forwarding & Logistics B.V. CEO’su Nico Mooij, “Firma olarak 2013'ten beri Tırsan ile çalışıyoruz. Filomuzdaki çift katlı 78 tenteli perdeli semi treylerden 60’ı Kässbohrer marka. Kässbohrer araçlarının kalitesinden, dayanıklılığından ve operasyonel esnekliğinden çok memnunuz. Ayrıca, Tırsan satış sonrası operasyonlarımızda bizi destekliyor ve ihtiyaçlarımıza hızlı çözümler sunuyor. Bu nedenle 2019'da filomuza 20 adet Kässbohrer K.SCD M Mega Tenteli Perdeli Treyler daha katmaya karar verdik” dedi.



Frank den Ouden ise törende şunları söyledi: “Tırsan olarak 55'ten fazla ülkedeki müşterilerimizin her türlü ihtiyacını karşılıyor, geniş satış sonrası hizmetlerimizle de onların operasyonlarını destekliyoruz. 2013'ten bu yana Mooij Forwarding & Logistics B.V. ile başarılı şekilde iş ortaklığımız devam ediyor. Son olarak esnek yük kapasitesi sunan, yanal sütunlar ve hırsızlık önleme perdesi ile yüksek güvenlik sağlayan ve 24 adet çift katlı barı sayesinde yüksek hacimli nakliye çözümleri sunan K.SCD M mega treyler ürünlerimizi teslim ettik. Yüksek kaliteli zengin ürün yelpazemiz ve genişletilmiş satış sonrası servis ağımız ve hizmetlerimizle değerli ortağımız Nico Mooij’in ihtiyaçlarını karşılamaya devam edeceğiz.”