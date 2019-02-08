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Çetinkayalar Ford Trucks 4 Adet Euro 6 İtfaye aracı teslimatı gerçekleştirdi

Çetinkayalar Ford Trucks 4 Adet Euro 6 İtfaye aracı teslimatı gerçekleştirdi

Tarih 08 Şubat 2019, 12:10

Malatya Büyük Şehir İtfaye Daire Başkanlığı, Çetinkayalar Ford Trucks'ı tercih etti.

Çetinkayalar Ford Trucks, Malatya Büyük Şehir İtfaye Daire Başkanlığına 4 Adet Euro 6 İtfaye aracı teslimatı Belediye Başkanı huzurunda gerçekleştirildi.




 

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