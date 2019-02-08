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Anasayfa » Piyasa
UNIFO-ALDOY, Gencer Kasa'yı tercih etti.
08 Şubat 2019, 12:01
Gencer Kasa'dan 18 Polyester Kasa ve 5 Panelvan İzolasyon teslim aldı.
Hazır yemek sektöründe tecrübesi ve kalitesiyle seçkin yere sahip olan UNIFO-ALDOY GIDA, dağıtım konusunda ise GENCER KASA tecrübesi ve kalitesinden yararlandı.
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Piyasa
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