Renault'ya Uluslararası Otomobil Festivali’nde ödül

Anasayfa » Güncel

08 Şubat 2019, 11:42

Renault EZ-GO, EZ-PRO ve EZ-ULTIMO, Grand Prix Yaratıcılık Deneyimi Ödülü’nün sahibi oldu.

EZ-GO, EZ-PRO ve EZ-ULTIMO konsept otomobilleri, Renault’nun 2017’de açıklanan geleceğe dönük konsept otomobil planının parçası. SYMBIOZ, geleceğin kişisel, otonom, elektrikli ve internet bağlantılı mobilitesini sergilerken, R.S. 2027 VISION konsept otomobili ise geleceğin Formula 1 aracına bir örnek olarak öne çıkıyor. 2018 yılında Renault bu stratejisini devam ettirdi ve bireysel, kolektif veya profesyonel kullanıma dönük elektrikli şehir içi mobiliteyi keşfeden üç farklı konsept robot model serisinin lansmanını gerçekleştirdi.:”EZ konsept otomobilleri üçlüsünün almış olduğu Yaratıcılık DeneyimiÖdülü bizi onurlandırdı ve çok heyecanlandırdı. Bu konsept otomobiller yalnızca prototip olmakla sınırlı değiller. Geleceğin akıllı şehirlerinin ekosistemleriyle uyumlu olacak şekilde geliştirilen bu otomobiller, bireylerin ve profesyonellerin şehirlerde karşılaşacağı güçlükleri giderecek şekilde tasarlandı. Otomotiv sektörünün içinde bulunduğu bu heyecan verici süreçte, tasarımcılar olarak bize düşen görev, yaratıcı olmak ve müşterilerimize sürdürülebilir mobilite çözümleri sunmaktır” dedi.EZ konsept otomobil serisinin bu ödülü kazanma nedenlerini Uluslararası, şöyle açıkladı: ”Sponsorluğu DassaultSystèmes tarafından yapılan bu ödül, inovasyon ve internet bağlantılı deneyim açısından en gelişmiş konsept otomobillerini belirlemektedir. Bu üçlü, Renault tasarımcılarının yetenek ve yaratıcılıklarının harika bir örneğidir. Bu konsept otomobillerde şık tasarım, zariflik ve işlevsellik bir araya gelmiştir.”