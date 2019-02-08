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TürkTraktör 2019’a 3 yeni ödül ile başladı

08 Şubat 2019, 11:36

TürkTraktör, ASO Ödül Töreni’nde 3 ödüle birden layık bulundu.

Ankara Sanayi Odası (ASO) Konferans Salonu’nda düzenlenen ödül töreninde 55 başarılı şirkete ihracat, kurumlar vergisi, AR-GE, bölgesel gelişmeye katkı, çevre, yaratılan katma değer ve yatırım alanlarında ödüller dağıtıldı.



TürkTraktör Genel Müdürü Aykut Özüner:



“65 yıllık birikimi ve yenilikçi vizyonuTürkTraktör’ü daima ileri taşıyor’



Bu yıl 55.si düzenlenen ödül töreninde TürkTraktör’ünİhracat, Ar-Ge/Patent ve Yaratılan Katma Değer dallarında kazandığı ödülleri TürkTraktör Genel Müdürü Aykut Özüner, Sanayi ve Teknoloji Bakanı BakanıMustafa Varank’ınelinden teslimaldı.



Ödüllerle ilgili kısa bir değerlendirme yapan Aykut Özüner, TürkTraktör’ün 65. yılını kutladığı 2019 yılına Ankara Sanayi Odası tarafından verilen bu 3 yeni ödül ile başlamanın kendileri için çok anlamlı olduğunu belirtti ve şunları söyledi:“TürkTraktör kurulduğu ilk günden bu yana ülke tarımını ve çiftçisini daha ileriye taşıyan çalışmalarıyla, sektörünün öncü ve lider markası olmayı sürdürüyor. Yıllardır yatırımlarımızı kesintisiz sürdürerek müşterilerimiz, çalışanlarımız, bayilerimiz ve diğer tüm iş ortaklarımız içinkatma değer yaratmaya çalışıyoruz. Bugüne kadar hayata geçirdiğimiz çalışmalarla pazardaki kesintisiz liderliğimizi 12. yılımıza taşırken; Türkiye’nin traktör ihracatındaki lider üreticisi de olmayı başardık. Bugün Ankara Sanayi Odası tarafındanİhracat, Ar-Ge/Patent ve Yaratılan Katma Değer kategorilerinde layık bulunduğumuz ödüller ise, özverili çalışmalarımızın da en iyi kanıtı diye düşünüyoruz. Bu ödülleri almamızda emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederim.”



