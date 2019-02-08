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Goodyear Lastikler'nin yeni Finans Direktörü

08 Şubat 2019, 11:22

Hubert Millasseau, Goodyear Lastikleri T.A.Ş Finans Direktörü olarak atandı.

Türkiye’deki yeni görevinde finans ekibinin daha da güçlendirilmesine katkıda bulunacak olan Hubert Millasseau, Goodyear’a 2007 yılında EEMEA FP&A Müdürü olarak katılmış, 2010 yılında Orta Doğu & Afrika Finans İş Ortağı ve 2012 yılında da Orta Doğu & Afrika Finans Direktörü olarak çalışmıştır. 2015 yılında İberya Finans Direktörü rolüne atanan Millasseau, Madrid’de görev yapmıştır.



Millasseau, Goodyear’a katılmadan önce Fransa’da turizm ve telekomünikasyon sektörlerinde finans alanında farklı görevlerde bulunmuştur.

French ICS Bégué Finance School Muhasebe Bölümü mezunu olan Hubert Millasseau, Neoma Business School MBA Yüksek Lisans derecesine sahiptir.

Ana dili Fransızca dışında, İngilizce ve İspanyolca bilen Hubert Millasseau, 2009’da People Award’da EMEA bölgesinde birinci olmuştur.





