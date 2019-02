New Holland, İzmir AgroExpo 2019’daki standında yepyeni bir alan yarattı

Anasayfa » Güncel

07 Şubat 2019, 14:27

New Holland standında, yeni bahçe traktörü T580 B’nin lansmanı gerçekleştirildi.

New Holland, ziyaretçilerini geniş ürün yelpazesinin yanı sıra indirim ve avantajlı kredi kampanyaları ile karşıladı. Bağ bahçe segmentinin tarımdaki ağırlığının %25 artması ile birlikte New Holland bukategorideki gücüne güç katmaya yeni ve yenilenen serileriyle devam ediyor. İzmir AgroExpo’dabu serilerin en yeni modeli olan New Holland T580 B’nin tanıtımı yapıldı.New Holland fuardaGübre Serpme Makinaları, Pulluklar, Dal-Sap Parçalama Makinaları, Römorklar, Çayır Biçme Makineleri ve Şanzımanlı Ot Tırmıkları’nın olduğu farklı ekipman çeşitlerini desergiliyor., Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve sektör temsilcileriyle birlikte New Holland T580 B’nin tanıtımı fuarın en büyük standında yaparak, ’TürkTraktör olarak 65 yıldır Türk çiftçisi ve Türkiye ekonomisi için üretiyoruz. Bugün de burada bahçe segmentindeki traktörümüzü pazara sunmak için geldik. Tarım sektörü her geçen gün gelişiyor. Biz de sektörün lideri olarak, devamlı üretiyor ve en yeniyi sunmak için çalışıyoruz.’ dedi.sözlerine şöyle devam etti: ‘Bu yılki fuarda önceliği ürünler kadar değişen ekonomik şartlar çerçevesinde, çiftçilerin mekanizasyona erişimini kolaylaştıracak çözüm alternatifleri sunuyoruz. Devir ekonomi ve çiftçimize destek devri diyerek, İzmir AgroExpo’ya farklı kampanyalar ile geldik. KDV Bizden kampanyasıyla birçok yerli traktör serimizde ve yerli traktör modellerimizde geçerli olacak şekilde, KDV oranında (%8’lik) bir indirim uyguluyoruz.New Holland TR5 modeline dev kampanya ile çok uygun fiyatlar sunuyoruz. Bir diğer kampanyamızla ise TürkTraktör Finans üzerinden 50 bin TL’ye ve 4 yıla kadar kullanılacak olan kredilerde %1,39;bunun dışında kalan diğer seçeneklerdeise %1,99’luk faiz oranı uygulaması yapıyoruz.”, bayileri üzerinden müşterilerinin en pratik ve kolay kredi deneyimini yaşattıkları TürkTraktör Finans kapsamına alınan yeni bir hizmet olan ‘Traktörüm Güvende Platformu için ise şu bilgileri verdi: “İlk defa İzmir’de lansmanını gerçekleştirdiğimiz Traktörüm Güvende platformu ile bayilerimiz çiftçilerimizin ihtiyacı analiz edilerek oluşturulan bir hizmeti sunmaya başlıyor. Sıfır (0) ve ikinci el (2. el) traktör alan müşteriler kasko ile trafik sigortası ihtiyaçlarını bu özel platform üzerinden kolaylıkla karşılayabilecek.”açıklamalarını, fuarda sergiledikleri tüm ürünlerin kısa bir değerlendirmesini yaparak şöyle tamamladı: “2018’in hemen sonunda, büyüyen bahçe tarımına yönelik olarak New Holland T450 S/B serisini sunmuştuk. Şimdi ise bu segmentin en yenisi olan New Holland T580B bahçe serisinin ilk tanıtımını burada gerçekleştiriyoruz. T580B, karakteristik kompakt ve modern çizgilere sahip kaportasının altında barındırdığı, 3 silindir ve Turbo-Intercooler aspirasyon sistemiyle 55 hp maksimum güç ve 226 Nm tork üreten yerli üretim S8000 serisi motoruyla tüm işlerin üstesinden rahatlıkla gelinmesini sağlayacak. Kullanıcılarına verimli ve ekonomik bir çalışma olanağı sunan T580B bahçe segmentinde en çok tercih edilenler arasındaki yerini çok kısa zamanda alacak. Bu nedenle TTB serisinin yeni yüzünü görmek isteyenleri İzmir AgroExpo New Holland standına davet ediyoruz.2018 yılında tarımsal ekipman konusunda gerçekleştirdiğimiz önemli çalışmalar ve pazara sunduğumuz yeni ürünlerle bu alandaki iddiamızı göstermiştik. 2019 yılında da tarımsal ekipman konusundaki çalışmalarımız hız kesmeyecek. Bu yıl da standımıza gelenlere New Holland’ın ‘toprak işlemeden hasada ve nakliyeye kadar’ her aşamada çiftçinin yanında olduğunu bir kez daha gösteriyoruz.”Sektördeki 65. yılını kutlayan TürkTraktör’ün lider markası New Holland’ın tarım ve hayvancılık sektöründe mekanizasyon anlamında aranan her şeyin bulunabileceği bir dünya olarak tasarladığı standında, aynı zamanda tarım alanları için uygun iş makinelerini de ziyaretçilerin beğenisine sunuyor. Bu alanda New Holland’ın B Serisi Model Kazıcı-Yükleyiciler, 200 Serisi Nokta Dönüşlü Mini Yükleyiciler, LM Serisi Teleskopik Yükleyiciler, C Serisi Mini Ekskavatörleri’ sergileniyor.New Holland’ın arazilerden balyaların hızlı bir şekilde toplanması, yüklenmesi ve römork bağlantısı ile nakledilebilmesini sağlayan LM Serisi Tarımsal Teleskopik Yükleyicileri, tek bir makine ile birden fazla işin yapılabildiğini kullanıcılara gösteriyor. Tarımsal ve hayvansal uygulamalara yönelik geniş ataşman çeşitliliği ve ataşmanlar arasında hızlı bir geçiş sağlayan hidrolik değiştirme sisteme de sahip olan LM Serisi Tarımsal Teleskopik Yükleyiciler, kullanıcısına beklenenden çok daha fazlasını sunuyor.