Anadolu Isuzu'dan 10 adet otobüs teslimatı

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07 Şubat 2019, 13:49

Anadolu Isuzu, Brăila şehrine 10 adet Citiport teslimatı gerçekleştirdi.

Anadolu Isuzu, ihracat pazarlarındaki büyümesini, gerçekleştirdiği teslimatlar ve kazandığı ihalelerle devam ettiriyor. Anadolu Isuzu’nun ihracatta büyüme hedefleri doğrultusunda en çok araç satışı gerçekleştirdiği ülkelerden biri olan Romanya’da şimdi de Brăila Belediyesi 10 adet Isuzu Citiport aracını teslim aldı.2018 yılının Kasım ayında düzenlenen ve Anadolu Isuzu’nun kazandığı 10 adetlik Citiport otobüs ihalesinin araçları, 1 Şubat 2019 tarihinde Brăila Belediyesinin otobüs firması olan Braicar’a teslim edildi.Brăila Belediyesi’ne teslim edilen araçlarla birlikte Anadolu Isuzu markası, Romanya’da 244 adet Isuzu Citiport araç teslim etmiş oldu.Anadolu Isuzu’nun Türkiye’deki fabrikasında ürettiği ve Busworld 2015’te,ödülünü kazanan Isuzu Citiport,2018 yılında ise dünyaca ünlü tasarım yarışması A’Design Award & Competition’da,tasarım ödülünü kazanarak konforunun yanı sıra tasarımını da tescillemiş oldu.Citiport’un yan omuz çizgisi, iç mekanın daha aydınlık ve geniş olmasını sağlarken aynı zamanda engelli yolcuların cam bölümünden dışarıyı rahatlıkla izlemesini de mümkün hale getiriyor. Isuzu Citiport’un yan kısmındaki kayar hat levhası görünürlüğü artırırken, dayanıklı malzemeler ile tasarlanan geniş iç hacmi sayesinde yolcularına şehir içi ulaşımda maksimum konfor sunuyor