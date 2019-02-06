Tinie Manders Nakliye’ye DAF CF Electric

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06 Şubat 2019, 16:28

DAF Trucks, Hollanda Geldrop’lu Tinie Manders Nakliye’ye tamamen elektrikli kamyon teslim etti.

DAF Trucks Operasyon Direktörü ve Yönetim Kurulu üyesi Jos Habets, CF Electric'in anahtarını Manders Nakliye yönetim ekibine teslim etti. Hollanda'nın Brabant bölgesinde bulunan 83 yıllık aile işletmesi, şu anda ailenin 3. kuşağı tarafından yönetiliyor. Bu kamyon şirketin güçlü 50 filosu arasına katılacak.Taşımacılık sektörü büyük bir dönüşüm geçiriyor. Elektrikli kamyon, kentsel alanlarda gittikçe standart haline gelecek. TinieMandersNakliye ile işbirliği yaparak elektrikli kamyonlarlaçalışma deneyimlerimizi genişleteceğimiz için şimdiden gurur duyuyorum. Hem teknoloji hem de operasyonel dağıtım, nihai üretim modelleri için teknik özellikleri besleyecek ve böylece pazar ihtiyaçlarına sorunsuz bir şekilde cevap verecek” dedi.: "Bu sektörde öncü DAF aracını ilk kullananlardan biri olmaktan gurur duyuyoruz. En baştan beri gelişimine dahil olduk ve elbette sonuçları pratikte de görmek istiyoruz. Şirketimiz bünyesindeki elektrikli araçların kapsamını genişletip genişletmeme konusundaki kararımız, sıfır emisyon ile birlikte kullanım kolaylığı ve bu kamyonun bize sunduğu ek özelliklere bağlı olacaktır. Kamyonun gürültüseviyesini en aza indirmesi ve emisyon yaratmaması, şehir içi taşımacılık alanındagiderek katılaşan yasal gereklilikleri de rahatça karşılayabilmemizi sağlayacak. Bu da bizi rakiplerimizden ayıracaktır " dedi.şunları ekledi: "Tinie Manders, DAF Trucks ve VDL; güçlü bir temele, titiz bir yaklaşıma ve yüksek kalitede bir inovasyona sahipler. Brabant Bölgesi’nden üç firmanın bu şekilde bir araya gelerek, VDL E-Power özellikli DAF CF Electric'i pratikte test ettiğini görmek harika bir olay.Tinie Manders, proje geliştirme için test aşamasına katılmayı büyük bir öz güven göstererek talep etmiştir. En nihayetinde bu aile şirketi, taşımacılıkta sürdürülebilir çözümler sunan bu yenilikçi aracın üretilmesinde önemli bir rol oynamıştır. Bugünün devir teslimi, Eindhoven ve çevresindeki şirketler arasındaki büyük ölçekli taşımacılık faaliyetlerinintamamen elektrikli hale gelmesi yönünde önemli bir adımdır. Bu sayede yerel hava kalitesi iyileştirilebilir, gürültü kirliliği ve CO2emisyonu düşürülebilir. ”Tinie Manders Nakliye tamamen elektrikli kamyonu, elektrikli soğutucu treyler ile birleştirecektir. Bu eşsiz kombinasyon, Geldrop merkezli nakliye firmasını DKTI'nin sürdürülebilir taşımacılık için verdiği devlet desteğine uygun hale getirmiş oldu. DKTI projesinde sadece DAF, VDL Grup ve Tinie Manders Nakliye değil aynı zamanda DHL, TNO, Allego, THT New Cool ve Geldrop-Mierlo belediyesi de yer alıyor. Allego, Geldrop’ta halka açık şarj hizmeti verirken, belediye şarj altyapısının uygulanmasında yer alıyor. THT New Cool, frenleme sırasında enerjinin geri kazanıldığı iki adet elektrikle soğutulmuş, sıfır emisyonlu treyler sağlıyor. Son olarak, TNO elektrikli kamyon / treyler kombinasyonu ile elde edilen sonuçları inceleyecek ve tamamen elektrikli araçlar kullanılarak daha fazla bölgesel taşımacılığın yapılıp yapılamayacağını değerlendirecek.tek veya çift dingilli römorkların model olduğu kentsel alanlarda 37 tona kadar karayolu taşımacılığı için geliştirilmiş bir 4x2 kamyon ünitesidir. Araç, 2018’de Yılın Uluslararası Kamyonu seçilen DAF CF üzerinden geliştirilmiş olup VDL'nin E-Power Teknolojisi kullanılarak tamamen elektrikle çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Bu akıllı güç aktarma mekanizmasının iğnesi, toplamda 144 kWh kapasiteye sahip bir lityum-iyon akü paketi ile çalışan 210 kW'lık bir elektrik motorudur. 100 kilometre menzile sahip CF Electric, kargonun ağırlığına bağlı olarak, kentsel dağıtım pazarında yüksek hacimli taşımacılık için uygundur. Pillerin 30 dakikalık hızlı şarj özelliği vardır ve tamamen şarj etmekse yalnızca bir buçuk saat sürmektedir.