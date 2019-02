SUV araçlar Türk mühendislerinin imzasını taşıyacak

Anasayfa » Güncel

06 Şubat 2019, 11:37

AVL’nin İstanbul’daki merkezi AVL Araştırma ve Mühendislik Türkiye, 2019’da hayata geçireceği yeni teknolojilerini duyurdu.

Mühendislik ihracatı rakamı kurulduğu günden bu yana toplamda 30 Milyon Euro’ya yaklaşan ve bu başarısıyla Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin Türkiye’nin 500 büyük hizmet ihracatçısı sıralamasında otomotiv alanında en çok mühendislik hizmeti ihracatı yapan 3. firma olma başarısını yakalayan AVL Araştırma ve Mühendislik Türkiye, otomotiv teknolojilerine yönelik geliştirdiği yeni sistemleri düzenlenen basın toplantısında duyurdu. Otomotiv alanında yürütülen mühendislik çalışmaları ve 2019 yılı ihracat hedefleri hakkında bilgilerin paylaşıldığı toplantıda AVL’nin dikkat çeken projelerinden olan ve Türkiye’de otomatik şanzıman kontrol algoritmaları en ileri seviyede geliştirilmiş ilk SUV tipi araç hakkındaki ilk detaylar aktarıldı. Düzenlenen toplantıda basınla bir araya gelen Dr. Serkan İmpram, ilk SUV tipi aracın yanı sıra Kasım ayında Ford Otosan ile imzalanan Platooning-otonom konvoy teknolojisi Ar-Ge işbirliği çevresinde geliştirilen ve kamyonların otonom halde yollara çıkmasını sağlayacak çalışmalar hakkında bilgiler verdi.AVL Araştırma ve Mühendislik Türkiye’nin 2019 projelerini anlatanAVL mühendisleri tarafında Türkiye’de kontrol yazılımı geliştirilmiş yeni nesil ilk SUV araç hakkında ilk detayları paylaştı. Aracın yılın ilk aylarında İstanbul’da testlerine başlanacağı ve gerekli hazırlıkların tamamlanmak üzere olduğunu söyleyenşöyle konuştu: “SUV araçlar, ülkemizde ve dünyada oldukça popüler hale gelen ve önemli bir pazar payına sahip araç tipleridir. Diğer otomobillerden farklı olarak daha geniş ve yerden yüksekliği daha fazla olan bu araçlara dünyanın her yerinde artan bir talep söz konusu. Yaşanan talep yoğunluğu ve aracın sahip olduğu bu özellikler SUV araçlarının popülaritesini artırdı ve sektöründe markaların pazar payındaki hakimiyetini etkilemeye başladı. Biz de, bu doğrultuda, SUV araçların mühendislik çalışmalarını uzun süredir Türkiye’de yapıyoruz ve bunların saha testlerine yönelik ilk adımı attık. İstanbul’daki Ar-Ge merkezlerimizde mühendislerimiz Türkiye’nin en ileri otomatik şanzıman kontrol algoritmalarını geliştirdi. 2019’un birinci çeyreğinde de bu algoritmaları uyguladığımız aracın ilk testlerini İstanbul’da gerçekleştireceğiz.”AVL Araştırma ve Mühendislik Türkiye’nin, 2019 yılında üzerinde çalışmaya devam edeceği bir diğer önemli projesi ise Ford Otosan ile ortak Ar-Ge işbirliği çerçevesinde yürütülen ve kamyonların otonomlaşmasını sağlayacak olan platooning teknolojisi. Geçtiğimiz Kasım ayında basın önünde imzalanan anlaşma ile duyurulan projenin detayları hakkında bilgiler veren Dr. Serkan İmpram, ortak Ar-Ge işbirliği çerçevesinde geliştirilecek olanteknolojisinin birinci etabının yılın ilk yarısında tamamlanıp ilk otonom kamyonların teste başlamasının öngörüldüğünü söyledi. AVL’nin globaldeki know-how birikimi ile bu projeye önemli katkılar sağlayacağını belirten“Platooning-otonom konvoy projesi bizim için 2019 yılının önem taşıyan çalışmalarından biri. Bu proje ile Ford Trucks araçlarında uygulanacak platooning teknolojisi, otomotiv sektöründe Türkiye’de bir ilki gerçekleştirecek. Kamyonların Türkiye’de otonom halde taşımacılık yapabilmesini sağlayacak teknolojiler hazır hale gelecek. Daha düşük maliyetlerde daha güvenli ve efektif sonuçlar alınabilmesinin önü açılacak. Şu an gerekli hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor ve yaptığımız Ar-Ge işbirliği çerçevesinde Türkiye’nin ilk otonom sistemlerine sahip kamyonlarının test için 2019’un ilk yarısında sahaya çıkması planlanıyor. Lojistik sektörüne önemli katkılar sağlayacağına inandığımız bu projenin tamamen hayata geçmesiyle sektörde yepyeni bir sayfanın açılacağına inanıyoruz.” şeklinde konuştu.AVL Araştırma ve Mühendislik Türkiye’nin büyüme rakamlarına da değinen Dr. Serkan İmpram, şirketin kuruluşundan bu yana toplam ihracat cirosunun 2017 sonu itibari 20 Milyon Euro’ya 2018 yılı sonunda ise 30 Milyon Euro’ya yaklaştığına vurgu yaptı. AVL’nin ihracattaki başarısının Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin araştırmasında da kendini gösterdiğini ve firmanın Türkiye’nin 500 büyük hizmet ihracatçısı sıralamasında otomotiv alanında en çok mühendislik hizmeti ihracatı yapan 3. firma olduğuna dikkat çeken İmpram, 2019 yılı hedeflerini şöyle anlattı: “Geride bıraktığımız 2018 yılında ciro ve mühendislik hizmeti ihracatında hedeflediğimiz başarıları yakaladık. 2017’ye kıyasla 2018 yılını %50 büyüme ile kapattık. Mühendislik hizmeti ihracatının %80’ini oluşturduğu ciromuzu 2019 yılında da 35 Milyon Euro’ya taşımayı hedefliyoruz. Bu büyümeye paralel olarak mühendislik kadromuz da her geçen gün büyüyor. 150 kişilik mühendislik ekibi ile başladığımız 2018 yılını 220’den fazla mühendis ile tamamladık ve bu sayıyı 2019’da 300 mühendise ulaştırmayı amaçlıyoruz.”