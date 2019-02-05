Scania’lar Anadolu Sigorta güvencesinde

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05 Şubat 2019, 14:06

Anadolu Sigorta, Scania marka ağır vasıta aracı olanlara özel teminat ve hizmetler sunuyor.

Anadolu Sigorta, Scania marka ağır vasıta araç sahiplerine özel, birçok riske karşı güvence sunan yeni bir kasko ürünü hazırladı. SCANİA işbirliğiyle hayata geçirilen Scania Kasko Sigorta Poliçesi, her türlü hasar hizmetini poliçe teminatları kapsamında SCANIA Yetkili servisleri çatısı altında, yalnızca Scania orijinal parçalar kullanılarak, konusunda uzman teknisyenler tarafından tam ve eksiksiz olarak yapılmasını sağlıyor.





Hasar durumlarında onarım, Scania yetkili servislerinde belli tutardaki hasara kadar ekspertiz olmaksızın yapılabiliyor. Scania Kasko Sigorta Poliçesi ile tüm işlemler tek merkezden gerçekleştirilebiliyor.









Anadolu Sigorta’nın bu ürünü ile poliçe dönemi içerisinde bir adet orijinal cam değişimi muafiyetsiz ve hasarsızlık indirimi etkilenmeden yapılıyor. Ayrıca araçta meydana gelebilecek küçük çaplı hasarlar için anlaşmalı yetkili servislerinde geçerli olacak şekilde mini onarım hizmeti sağlanıyor. Bu kapsamda verilecek hizmetler hasarsızlık indirimi kademesini etkilemiyor.Sigortalılar, hatalı akaryakıt dolumu teminatı ile hatalı yakıt dolumu sonucunda aracın maruz kalacağı mekanik zararlar ve masrafları da olay başına ve yıllık 1.500 TL ile teminat altında bulunuyor.Anadolu Sigorta’nın Scania Kasko ile müşterilerine sunduğu en önemli ayrıcalıklardan biri de,ihtiyari mali mesuliyet teminatı.