ContiPressure Check ile zamandan ve maliyetten tasarruf ediliyor

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05 Şubat 2019, 13:59

Continental’in lastik basıncı izleme sistemi ContiPressureCheck™ beklenmeyen lastik kayıplarını önleyerek, filolara zamandan ve maliyetten tasarruf sağlıyor.





Lojistik, nakliye, inşaat gibi sektörlerde işletmeler için hem zamandan hem de maliyetten tasarruf sağlamak, günümüzde daha da önem kazanıyor. Continental’in lastik basıncı izleme sistemi ContiPressureCheck™, filoların en büyük gider kalemlerinden olan lastik kaybını önleyerek, genel işletim maliyetini düşürmelerine yardımcı oluyor. ContiPressureCheck™, lastiğe monte edilen sensörler aracılığıyla lastik basınç ve sıcaklığını anlık olarak bildiriyor ve lastik takibini anlık olarak mümkün kılıyor. Sistem ayrıca istenmeyen bir durum olduğunda lastiğe erken müdahale edilmesine imkân tanıyor. Böylece hem sürücü hem de araç güvenliği sağlanmış oluyor.





‘İki yıldır hiç lastik kaybı yaşamadık!’









30 kişilik ekibi ve 11 araçlık lojistik parkıyla Mersin’den Türkiye’nin dört bir yanına lojistik hizmeti veren Nesa Lastik, beklenmeyen lastik kayıplarını önlemek için Continental ContiPressureCheck™ kullanıyor. 4 aracına taktırdığı ContiPressureCheck ile zamandan ve maliyetten tasarruf ettiğini söyleyen Nesa Lastik ‘in sahibi Cumhur Şanlı, lojistik sektörünün en büyük gideri olan lastik kayıplarından bu sistemle kurtulduklarını vurguluyor: “İki yıldır kullandığımız araçlarda bugüne kadar hiçbir lastik kaybımız olmadı. Lastiklerde hava kaybı olursa veya lastik aşırı ısınırsa, sistem şoförü anında haberdar ediyor. Şoför de hızla aksiyon alıp mevcut durumu iyileştiriyor. Bu sayede lastiğin aşınması ve patlaması önlenmiş oluyor. Araçlarımız yurdun dört bir tarafında çalışıyor. ContiPressureCheck™ ile performansımız yükseldi, maliyetlerimiz düştü, duruş sürelerimiz de azalmış oldu.”





ContiPressureCheck™ ile iş takibi kolaylaşıyor





ContiPressureCheck™, lastiğin içine monte edilen ve lastik değiştiğinde de yeni lastiğe kolayca takılabilen bir sistem. Pil ömrü 6 yıl veya yaklaşık olarak 600.000 km olan sensörlerle çalışan ContiPressureCheck™, tüm araçlara uyumlu halde sunuluyor. İşletme maliyetlerinin azalmasına yardımcı olan sistem hem yakıt verimliliğini artırıyor hem de lastik kaynaklı yolda kalma riskini ortadan kaldırıyor.