KalDer’in Genel Müüdürü Görgün Özdemir

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05 Şubat 2019, 13:48

KalDer’in Yeni Yönetim Kurulu; Kamu, Özel Sektör, Akademi Dünyası, KOBİ ile Sivil Toplum Kuruluşları’nın kaliteye gönül vermiş ve deneyimli temsilcilerinden oluşuyor.

Gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı ile Görgün Özdemir KalDer'in Yeni Yönetim Kurulu Başkanı olurken, Yılmaz Bayraktar ve Süreyya Olam Başkan Yardımcısı, Barış Arat ise Sayman olarak belirlendi. Yönetim Kurulu Üyelikleri ise; Ali Erman Aytaç, Alpöge Başar Çamlıbel, Anıl Yılmaz, Aydın Kuzualtı, Aylin Tülay Özden, Aynur Çiftçi, A. Burak Erdinç, Barış Arat, Bülent Özdoğan, Cem Haydar Bektaş, Ender Horata, Erdal Elbay, M. Fahir Altan, Mehmet Emin Direkçi, Mehmet Sadık Eser, Muhsin Çömden, Nazmi Karyağdı, Sami Arıcan, Tuba Canvar Kahveci’den oluştu.







Daha önce iki dönem KalDer Yönetim Kurulu’nda görev almış ve kalite ödül sürecinde bu modeli uygulamış ödüllü bir kuruluşun yöneticisi olan Yeni Başkan Görgün Özdemir, üstlendiği bu yeni ve onurlu görevden ötürü çok mutlu olduğunu belirtti ve sözlerini şöyle sürdürdü;“KalDer, “Mükemmellik kültürünü yaşam biçimine dönüştürerek, ülkemizin rekabet gücünün ve refah düzeyinin yükseltilmesine katkıda bulunmak” misyonuyla "Mükemmellik" ve "Kalite" yolculuğunu tüm paydaşların katkıları ile sürdürmeye devam edecektir. Türkiye Kalite Derneği KalDer’in ülkenin kalkınma sürecinde çok önemli bir işlevi var ve bu işlevi Özel Sektör, Kamu ve Sivil Toplum Kuruluşu ayırt etmeksizin çeyrek asrı aşkın süredir sürdürüyor.” Daha önce iki dönemYönetim Kurulu’nda görev almış ve kalite ödül sürecinde bu modeli uygulamış ödüllü bir kuruluşun yöneticisi olan, üstlendiği bu yeni ve onurlu görevden ötürü çok mutlu olduğunu belirtti ve sözlerini şöyle sürdürdü;“KalDer, “Mükemmellik kültürünü yaşam biçimine dönüştürerek, ülkemizin rekabet gücünün ve refah düzeyinin yükseltilmesine katkıda bulunmak” misyonuyla "Mükemmellik" ve "Kalite" yolculuğunu tüm paydaşların katkıları ile sürdürmeye devam edecektir. Türkiye Kalite Derneği KalDer’in ülkenin kalkınma sürecinde çok önemli bir işlevi var ve bu işlevi Özel Sektör, Kamu ve Sivil Toplum Kuruluşu ayırt etmeksizin çeyrek asrı aşkın süredir sürdürüyor.”

“Yeni Yönetim Kurulu olarak Türkiye’nin Kalder’i sloganıyla yola çıktık. KalDer, çağdaş ve rekabetçi bir yönetim modelini topluma sunan “profesyonel gönüllü” bir sivil toplum kuruluşudur. Türkiye’nin dört bir yanındaki şube ve temsilciliklerimiz ile “Mükemmellik Kültürü”nün ülkemizin her noktasındaki kurum ve kişilere, sürdürülebilir şekilde yayılımını sağlamayı hedefliyoruz.”KalDer’in başarılı kuruluş ve rol modeller yaratarak, yalnız Türkiye’de değil, Avrupa’da da ödüller kazanan işletmeler zinciri oluşturduğunu söylerken, bu yapıyı bugüne kadar özveri ile yürüten bundan önceki tüm yönetimlere çok değerli katkıları için teşekkür etti. Yeni seçilen Yönetim Kurulu’nun da dünyada yaşanan hızlı değişimin ülkemizdeki öncüsü olmak için tüm paydaşlarla birlik ve beraberlik içinde özenle çalışacağını belirtti. Tüm üyelerine hizmet götürmek üzere kaliteye gönül vermiş deneyimli bir yönetim kadrosu ile göreve geldiklerini hatırlatan Yeni Başkan;"Kalite hepimizin odağı olmalıdır. Yalnız işimize değil yaşamımıza da kalite katmalıyız. KalDer, 2030 vizyonumuz olan “Ülkemizde sürdürülebilir iş ve yaşam kalitesine yön gösteren, dönüşüme liderlik eden bir sivil toplum kuruluşu olma” yolunda emin adımlarla ilerlemektedir.” dedi., KalDer'in Türkiye’nin gelişmiş ülkeler seviyesine erişme çabasında; inovasyon, dijital dönüşüm ve sanayi 4.0 ile paralellik içinde olmamız gerekliliğine işaret ederek, stratejilerimizi güncel tutmamızın kaçınılmaz olduğunun altını çizdi.Koç Topluluğu’nda 30 yılı aşkın süredir görev yapmakta olan Görgün Özdemir, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’nden mezun olduktan sonra Boğaziçi Üniversitesi’nde aynı fakültede yüksek lisansını tamamlamıştır. İş hayatına Koç Holding’de adım atan Özdemir, 8 yıl Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak çalışmış olduğu Otokoç Otomotiv’de 10 yıldır Genel Müdürlük görevini yürütmektedir. Bu görev boyunca, United Nations Global Compact ve Women Empowerment Principles WEPS platformlarının destekçisi olmuştur. Türkiye Kalite Derneği KalDer ve Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği OYDER’in Yönetim Kurulu’nda da görev almıştır. Türkiye Fotoğrafçılık Vakfı Kurucu Üyesi olan Özdemir, halen İstanbul Ticaret Odası İTO Meclis Üyesi ve İTO Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi Mütevelli Heyeti Üyesi’dir.