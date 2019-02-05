TAŞIYANLAR Ticari Taşıtlar Dergisi / ÜSTYAPI Dergi
IAA 2018 HANNOVER

Faydalı Bilgiler


Kilometre ve Yol Haritası

Karayolları Yönetmeliği

Ölçü ve Ağırlıklar

Tanımlamalar

Araç Muayeneleri

Ekonomik Araç Kullanımı

Araç Kontrol ve Bakımı

Seyir Esnasında

Kış Hazırlığı

Kışın Karlı Havalarda

Siste Araç Kullanımı

Kaza Durumu

İlk Yardım

18 Punto 16 Punto 14 Punto 12 Punto Anasayfa » Kampanyalar

Dacia’da sıfır faiz

Dacia’da sıfır faiz

Tarih 05 Şubat 2019, 10:13

Dacia, Şubat ayında binek ve hafif ticari araç modellerinde sıfır faiz fırsatı sunmaya devam ediyor.

Duster, Logan, Lodgy ve Sandero modellerinin benzinli versiyonlarında 24.000TL kredi ve 12 ay vade seçeneği için sıfır faiz kullanılabiliyor. Maksimum 60.000TL kredi kullanacak müşterilere ise aynı modeller için 30 aya varan vade seçeneği ve 1,99 faiz fırsatı sunuluyor.

Ayrıca Dokker modeli için ise 50.000 TL kredi, 12 ay vade seçeneği için sıfır faiz fırsatı yer alıyor. Daha fazla kredi* veya vade talep eden müşteriler için avantajlı faiz oranları bulunuyor.

2018 model Dacia modellerinde Şubat ayında da cazip fiyat fırsatı sürüyor. 2018 model hurda teşviki ile Sandero 54.900TL’den, Dokker 61.550TL’den, Duster 77.900TL’den, Lodgy ise 93.900TL’den başlayan fiyatlarla** satışa sunuluyor.


 

Delicious  Facebook  FriendFeed  Twitter  Google  StubmleUpon  Digg  Netvibes  Reddit

Kampanyalar

Renault’da Şubat ayında sıfır faiz

 Renault’da Şubat ayında sıfır faiz Renault, 2018 model binek modellerde avantajlı fiyatlar sunmaya devam ediyor.

LeasePlan fiyatları açıkladı, hafif ticari araç kiralamayı başlattı

 LeasePlan fiyatları açıkladı, hafif ticari araç kiralamayı başlattı LeasePlan, yeni hafif ticari araç kampanyalarını açıkladı.
Vahit MAHMATLI
Bilgi çağı ve bekâ

E-Bülten Aboneligi





Arama...


Gelişmiş Arama

Kampanyalar

TAŞIYANLAR Ticari Taşıtlar Dergisi / ÜSTYAPI Dergisi / 3D LOJİSTİK Dergisi - Sitemizde yer alan yazılar ve resimler kısmen veya tamamen kopyalanamaz. Basın Kanuna göre “yerel-süreli yayın” kapsamındadır. Basın kanunu ve fikir sanat eserleri kapsamında tüm hakları yayıncısına aittir.
RSS Kaynağı