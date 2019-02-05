Renault’da Şubat ayında sıfır faiz

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05 Şubat 2019, 10:06

Renault, 2018 model binek modellerde avantajlı fiyatlar sunmaya devam ediyor.



















Kampanya kapsamında Clio HB, Clio Sport Tourer ve Megane Sedan modellerinde 24.000TL kredi ve 12 ay vade seçeneği için sıfır faiz fırsatı sunuluyor. Hafif ticari modellerde ise 60.000TL kredi kullanacak müşteriler, 12 ay vade seçeneği için sıfır faiz avantajından faydalanabiliyor.Tüm binek ve hafif ticari modellerde 60.000TL kredi ve 30 ay vade seçeneği için ise 1,99 faiz oranı yer alırken, daha fazla kredi veya vade talep eden müşteriler için avantajlı faiz oranları bulunuyor.Renault, Şubat ayında cazip ödeme koşullarının yanı sıra 2018 model binek otomobillerde cazip fiyatlar sunmaya devam ediyor. Şubat ayında, perakende müşteriler için 2018 model devlet hurda teşvikli Clio HB 66.900TL’den, Megane Sedan ise 86.900TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.