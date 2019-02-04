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LeasePlan fiyatları açıkladı, hafif ticari araç kiralamayı başlattı

LeasePlan fiyatları açıkladı, hafif ticari araç kiralamayı başlattı

Tarih 04 Şubat 2019, 09:10

LeasePlan, yeni hafif ticari araç kampanyalarını açıkladı.

Merkezi Amsterdam’da bulunan ve 5 kıtada 32 ülkede 1.8 milyondan fazla aracın yönetimini yapan LeasePlan; van, kamyonet ve pikap sınıflarındaki hafif ticari araçların kiralanmasına olanak tanıyan yeni karayolları yönetmeliğinin yıl başında yürürlüğe girmesinin hemen ardından kiralanabilir ticari araç seçeneklerini müşterilerin beğenisine sunmaya başladı. www.tiklakirala.com web sitesi üzerinden fiyatlarını yayınlayan öncü şirket LeasePlan, 36 ay ve senelik 10 bin km için aylık 2 bin 556 TL'ye Fiat Fiorino Pop, 2 bin 708 TL'ye Fiat Doblo Easy, 2 bin 658 TL'ye Ford Tourneo Courier Trend, 3 bin 432 TL'ye Volkswagen Caddy Trendline kiralama kampanyalarıyla dikkat çekiyor. Kampanya seçeneklerinin ilerleyen günlerde artması ve hem uygun maliyet hem de iş koluna özel farklı hacim ve üst yapı imkanları sunan hafif ticari araçların, binek araç kullanıcısı şirketlerin de ilgisini çekmesi bekleniyor.

LeasePlan Türkiye Genel Müdürü Türkay Oktay, konu ile ilgili olarak “Ticari araçların kiralanabilmesi ile artık özellikle küçük ve orta ölçekli işletmeler ticari araç satın almak zorunda kalmayacak, bu sayede sermayelerini daha verimli şekilde kullanabilecekler. Aynı zamanda operasyonel filo kiralamanın en büyük faydalarından birisi olan filo yönetimi ile kendi işlerine odaklanabilecekler. Dünyanın birçok ülkesinde ticari araç kiralama tecrübesine sahip bir şirket olarak özellikle KOBİ’ler başta olmak üzere tüm şirketleri bu avantajlı kiralama fırsatından ve ekonomik fiyatlardan yararlanmaya davet ediyoruz” açıklamasında bulundu.    

 

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