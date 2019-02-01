Anadolu Isuzu Romanya’da eğitim düzenledi

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01 Şubat 2019, 16:35

Anadolu Isuzu, geçtiğimiz yıl 104 araçlık tarihinin en yüksek ihracat anlaşmasını imzaladığı Köstence Belediyesi şoförlerine Romanya’da eğitim düzenledi.

Global otobüs markası olma yolunda hızla ilerleyen Anadolu Isuzu, geçtiğimiz yıl EBRD’nin düzenlediği ihale kapsamında Köstence Belediyesi tarafından kullanılacak olan 104 araçlık otobüs ihalesinin teslimatlarını yapmaya hazırlanıyor. Teslimat öncesinde 21-22 Ocak tarihlerinde Köstence Belediyesi şoförleri ve teknisyenlerine eğitim veren Anadolu Isuzu yetkilileri, araçla ilgili günlük kontroller, kumanda paneli ve düğme fonksiyonları, ısıtma soğutma sistemi kumandası ve araç sürüş eğitimini kapsayan detaylı bir sunum gerçekleştirdiler.Yurt dışı pazarında araç kalitesi kadar satış sonrası hizmetlerde de en üst kalite standardını sunan Anadolu Isuzu, Türkiye’den Romanya’ya giden özel bir eğitim ekibiyle IsuzuCitiport araçlar üzerinde teknisyenlere diagnostik cihazları ve kullanımları, araç üstü arıza teşhisi, bakım ve kontroller konulu eğitimler verdi.