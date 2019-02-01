TAŞIYANLAR Ticari Taşıtlar Dergisi / ÜSTYAPI Dergi
IAA 2018 HANNOVER

Faydalı Bilgiler


Kilometre ve Yol Haritası

Karayolları Yönetmeliği

Ölçü ve Ağırlıklar

Tanımlamalar

Araç Muayeneleri

Ekonomik Araç Kullanımı

Araç Kontrol ve Bakımı

Seyir Esnasında

Kış Hazırlığı

Kışın Karlı Havalarda

Siste Araç Kullanımı

Kaza Durumu

İlk Yardım

18 Punto 16 Punto 14 Punto 12 Punto Anasayfa » Güncel

Anadolu Isuzu Romanya’da eğitim düzenledi

Anadolu Isuzu Romanya’da eğitim düzenledi

Tarih 01 Şubat 2019, 16:35

Anadolu Isuzu, geçtiğimiz yıl 104 araçlık tarihinin en yüksek ihracat anlaşmasını imzaladığı Köstence Belediyesi şoförlerine Romanya’da eğitim düzenledi.

Global otobüs markası olma yolunda hızla ilerleyen Anadolu Isuzu, geçtiğimiz yıl EBRD’nin düzenlediği ihale kapsamında Köstence Belediyesi tarafından kullanılacak olan 104 araçlık otobüs ihalesinin teslimatlarını yapmaya hazırlanıyor. Teslimat öncesinde 21-22 Ocak tarihlerinde Köstence Belediyesi şoförleri ve teknisyenlerine eğitim veren Anadolu Isuzu yetkilileri, araçla ilgili günlük kontroller, kumanda paneli ve düğme fonksiyonları, ısıtma soğutma sistemi kumandası ve araç sürüş eğitimini kapsayan detaylı bir sunum gerçekleştirdiler.

Yurt dışı pazarında araç kalitesi kadar satış sonrası hizmetlerde de en üst kalite standardını sunan Anadolu Isuzu, Türkiye’den Romanya’ya giden özel bir eğitim ekibiyle IsuzuCitiport araçlar üzerinde teknisyenlere diagnostik cihazları ve kullanımları, araç üstü arıza teşhisi, bakım ve kontroller konulu eğitimler verdi.


 

Delicious  Facebook  FriendFeed  Twitter  Google  StubmleUpon  Digg  Netvibes  Reddit

Güncel

Brisa’nın Yolculuğun Öncüleri açık inovasyon programı’nda

 Brisa’nın Yolculuğun Öncüleri açık inovasyon programı’nda Brisa’nın ,Workinlot işbirliğiyle gerçekleştirdiği “Yolculuğun Öncüleri” açık inovasyon programında son aşamaya gel...

Michelin Endonezya ve bölgedeki varlığını güçlendirecek.

 Michelin Endonezya ve bölgedeki varlığını güçlendirecek. Michelin, Endonezyalı ‘Multistrada’nın yüzde 80’ini satın aldı
Vahit MAHMATLI
Bilgi çağı ve bekâ

E-Bülten Aboneligi





Arama...


Gelişmiş Arama

Kampanyalar

TAŞIYANLAR Ticari Taşıtlar Dergisi / ÜSTYAPI Dergisi / 3D LOJİSTİK Dergisi - Sitemizde yer alan yazılar ve resimler kısmen veya tamamen kopyalanamaz. Basın Kanuna göre “yerel-süreli yayın” kapsamındadır. Basın kanunu ve fikir sanat eserleri kapsamında tüm hakları yayıncısına aittir.
RSS Kaynağı