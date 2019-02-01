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Brisa’nın Yolculuğun Öncüleri açık inovasyon programı’nda

01 Şubat 2019, 16:29

Brisa’nın ,Workinlot işbirliğiyle gerçekleştirdiği “Yolculuğun Öncüleri” açık inovasyon programında son aşamaya gelindi.

Türkiye’nin lastik sektörü lideri Brisa,Workinlot girişimcilik platformu iş birliği ile başlattığı Yolculuğun Öncüleri açık inovasyon programıyla girişimcileri ve girişimci adayları ilebir araya geldi. 3 etapta gerçekleştirilen ve 24 farklı şehirde 50 üniversiteye de ulaşılan program kapsamında 86 proje, 21 sunum değerlendirildi.



Brisa ilk yılında büyük bir başarıya imza atan bu platformla girişimcileri yolculuğun geleceğine yön verecek iş fikri, prototip ve girişimler geliştirmeye teşvik ediyor. Bu yıl ki programda ‘Yolculuğun Geleceği, Lastiklerin Geri Dönüşümü, Lastik Ömrü ve Performansının Ölçülmesi’, ‘Karakteristik Lastikler, Yolda Kalmaya Son, Akıllı Üretim’ ve ‘Yolculuk Deneyiminin Geleceği, Hizmetin Geleceği, Yolculuğun Geleceği’ çağrıları kapsamında sürdürülebilirlik, Endüstri 4.0,bağlanabilirlik, otonom sürüş, paylaşım ekonomisi ve elektrifikasyon gibi mega trendler ele alındı. Üniversite öğrencileri, girişimciler, mühendisler, tasarımcılar, yazılımcılar başta olmak üzere yenilikçi fikirlere sahip herkese açık olan bu çağrılar kapsamında pek çok yenilikçi çözüm ve fikir geliştirildi.



Yolculuğun Öncüleri finalistleri;Bluedot, StromaVision, Gloits, Apptoway, Selvi Technology“UYAZ” veRoadbuddy oldu. Her bir etapta finalistlere para ödülü, mentörlük ve girişimcilik eğitimleri gibi fırsatlar sunan Brisa, bu süreçle eşzamanlı olarak programa başvuran 6 farklı ekip ileiş birliği görüşmelerinebaşladığını duyurdu.



Yolculuğun Öncüleri programının birinci ise 21 Şubat’ta gerçekleştirilecek sunumda 6 finalist arasından seçilecek ve 10.000TL para ödülü ile iş fikrinin hayata geçmesi için Brisa’nın sunacağı çeşitli fırsatlardan yararlanacak.



