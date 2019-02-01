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Michelin Endonezya ve bölgedeki varlığını güçlendirecek.

Michelin Endonezya ve bölgedeki varlığını güçlendirecek.

Tarih 01 Şubat 2019, 13:01

Michelin, Endonezyalı ‘Multistrada’nın yüzde 80’ini satın aldı

Dünyanın en büyük lastik üreticilerinden Michelin, kurumsal stratejisi doğrultusunda, Endonezya merkezli lastik üreticisi olan PT Multistrada Arah Sarana TBK (Multistrada) şirketinin yüzde 80’ini satın almak üzere anlaştığını açıkladı. Michelin, Multistrada hisselerinin yüzde 80’i için 439 milyon ABD doları ödeyecek.

Multistrada’nın; 11 milyon binek araç lastiği, 9 milyon iki çeker lastik ve 250 bin kamyon lastiği üretim kapasitesi bulunuyor. Michelin anlaşma sayesinde, yüksek kalitede ve kullanıma hazır üretim tesislerine, bölge için oldukça rekabetçi bir fabrkaya sahip olacak. Michelin ayrıca bu anlaşmayla, Indomobil ve PT Penta Artha Impressi (Penta) perakende şirketinin de yüze 20’lik hissesine sahip olacak.

Anlaşmaya ilişkin olarak değerlendirmede bulundan Michelin Grubu CEO’su Jean-Dominique Senard, “Multistrada şirketinin satın alınması, Michelin’in, Güneydoğu Asya’nın en kalabalık ülkesi olan Endonezya’daki faaliyetlerini arttırması ve yeni bir üretim tesisi kurmasına gerek kalmadan rekabetçi ve iyi kalitede bir üretim kapasitesine ulaşması açısından mükemmel bir fırsat niteliğinde” dedi.

Multistrada’nın Genel Müdürü Pieter Tanuri ise “Multistrada’nın bugünkü konumundan gurur duyuyoruz.Tüm paydaş ve çalışanlarımız için fayda sağlayacak bu yeni büyüme adımında Michelin’in doğru ortak olduğundan hiç kuşkumuz yok” değerlendirmesinde bulundu.

 

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