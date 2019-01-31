Tırsan Kaynak Akademisi ile Türkiye’ye uluslararası değer katıyor

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31 Ocak 2019, 16:53

Tırsan, 2013’te kurduğu Kässbohrer Kaynak Akademisi ile 478 kaynak çalışanına, uluslararası geçerliliğe sahip 642 sertifika kazandırdı.

Avrupa’nın en geniş ürün gamını üreten Tırsan, özellikle tanker ve silo ürünleri ile segmentine öncülük etmektedir. ADR başta olmak üzere, her türlü uluslararası sertifikaya uygun üretim yapan Tırsan, işçilik kalitesini en yüksek seviyeye çıkarmak ve uluslararası normlarda araç üretmek için Kässbohrer Kaynak Akademisi’ni 2013 yılında hayata geçirdi.Teorik ve pratik eğitimlerin bir arada sunulduğu akademide, eğitimler kaynak mühendisleri tarafından veriliyor. 2 gün teorik eğitim, 1 gün sanal eğitim ve 10 gün pratik eğitim alan kaynakçılar arasından başarılı olanlar, eğitimin sonunda TÜV, DEKRA, TSE ve TDT sertifikaları almaya hak kazanıyor. Kaynak Akademisi sadece üretim için uzman çalışan yetiştirmekle kalmıyor, kaynak akademisi mezunu uzman çalışanlar kazandıkları uluslararası sertifikalar ile Tırsan'ın yurt içi-yurt dışı servislerinde ve iş ortaklarının tesislerinde de çalışma imkanı buluyor.Kässbohrer Kaynak Akademisi eğitimlerinde, kursiyerlerin kendini üretim hattındaymış gibi algılamasını sağlayan 3 boyutlu sanal gerçeklik uygulamasıyla gaz altı kaynak tekniklerini uygulamalı olarak öğreten simülasyon ekipmanının yanı sıra gerçek kaynak makineleri kullanılıyor.Türkiye’nin en çok tercih edilen ADR’li treylerlerini üreten Tırsan, başta Almanya olmak üzere, uluslararası standartlara uygun olarak Avrupa ülkelerine ve Rusya’ya tehlikeli ve kimyevi madde taşımacılığına uygun treyler üreten lider treyler üreticisi konumunda bulunuyor.Dünya için üreten Tırsan, ADR ve uluslararası standartları mevzuat değişikliğinden önce Türkiye'de uygulayarak müşterilerin toplam sahip olma maliyetini aşağıya çekerek karayolu taşımacılığının önünü açtı. Müşterilerine en kaliteli ürün ve hizmetleri sunan Tırsan, son teknoloji eğitim imkanlarını kullanan Kaynak Akademisi ile sektöre değer katmaya devam edecek.