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KIA, global satışlarını %2,4 artırdı

31 Ocak 2019, 15:52

Güney Koreli otomotiv devi KIA, Avrupa ve birçok ülkede daralan otomotiv pazarına rağmen büyümesine devam etti.

Türkiye’de bir Anadolu Grubu markası olan Çelik Motor bünyesinde faaliyet gösteren KIAglobalde; binek, karavan ve hafif ticari araç segmentinde yüzde 2,4’lük büyüme kaydederek toplamda 2 milyon 812 bin 200 adetlik satış gerçekleştirdiğini duyurdu.



KIA Motors Corporation tarafından yapılan açıklamada 2018 yılında en çok Sportage ve Rio modellerinin tercih edildiği; 500 bin adetten fazla KIA Sportage, 355 bin 852 adet KIA Rio satışı gerçekleştiği belirtildi.



2019 yılında da büyüme hikayesine devam etmek isteyen KIA, yıl sonunda küresel piyasada toplam 2,92 milyon adet satış hedefliyor.



