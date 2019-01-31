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Otokar tedarikçileriyle buluştu

Otokar tedarikçileriyle buluştu

Tarih 31 Ocak 2019, 14:38

Koç Topluluğu şirketlerinden Otokar seçili tedarikçileriyle bir araya geldi.

Otokar, başarıyla tamamladığı 2018 yılında iş birliği ve yüksek performans gösteren tedarikçileriyle bir araya geldi. “Zamanında tedarik”, “maliyet”, “iş birliği”, “hızlı reaksiyon”, “kalite” ve “iş hacmi”gibi başlıklarda performansları ile dikkat çeken 21 tedarikçinin davet edildiği toplantıda, katılımcılara İş Birliği ve Performans plaketleri takdim edildi.

Otokar ve otomotiv pazarının değerlendirildiği toplantıda, şirketin 2019 yılı hedefleri ile önümüzdeki döneme ilişkin beklentiler paylaşıldı. OtokarGenel Müdür Yardımcısı Ali Rıza Alptekin, ekonomik koşullara ve pazardaki daralmaya rağmen Otokar’ın 2018 yılını başarıyla tamamladığını belirterek tüm tedarikçilere teşekkür etti; “Türkiye'nin dört bir yanında önemli teslimatlar gerçekleştirdik. Faaliyet gösterdiğimiz segmentlerde 10. kez Türkiye’nin en çok tercih edilen otobüs markası olduk. Geçtiğimiz yıl ihracat çalışmalarımıza hız vererek Avrupa'nın büyük otobüs ihalelerini kazandık ve adetli teslimatlar yaptık. Savunma sanayii alanında da teknoloji ihracatına da başlayarak küresel bir marka olma yolunda hızla ilerliyoruz. Tedarikçilerimizi başarıya ulaşmada en önemli iş ortaklarımız olarak değerlendiriyoruz. Ticari araç ve savunma sanayiinde bizimle birlikte ortak stratejiler oluşturarak, ortak ürün geliştirme, zamanında teslimat gibi detaylarla bizlere destek olan tüm tedarikçilerimize teşekkür ediyoruz."Alptekin, 2019 yılında da Otokar tedarikçilerinin doğru ve zamanında yapacakları teslimatlar, rekabetçi fiyatlar ve sağlayacakları desteklerle iyi bir yıl geçirmeyi hedeflediklerini belirtti.

Toplantı sonrasında tedarikçiler Otokar'ın Sakarya'daki fabrikasını gezerek Otokar’ın 552 bin metrekare alana kurulu Sakarya fabrikasındaki üretim alanlarını ve test merkezini ziyaret etti.  

 

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