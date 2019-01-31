Orman Genel Müdürlüğü yine HİDROMEK’i tercih etti

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31 Ocak 2019, 14:11

Kamu kurumları HİDROMEK ile makine parklarını güçlendirmeye devam ediyor.



Yakıt tasarrufu ve maksimum performans

Operatör konforu ön planda



HİDROMEK, geçtiğimiz günlerde, Orman Genel Müdürlüğü’ne 2 farklı ürün grubundan pek çok ulusal ve uluslararası tasarım ödülü de kazanmış iş makinelerini teslim etti. Söz konusu iş makineleri, Türkiye genelinde karla mücadele, orman yollarının bakımı ve fidan dikimi işleri için kullanılacak.Geçtiğimiz yıl OGM’ye 30 adet iş makinesi teslimatı gerçekleştiren HİDROMEK bugüne kadar OGM’nin yanı sıra, belediyeler, Karayolları Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri gibi pek çok kamu kurumuna iş makinesi teslim etti.HİDROMEK, İMDER (Türkiye İş Makinaları Distribütörleri ve İmalatçıları Birliği) 2018 yılı verilerine göre iç pazarda motor greyder ürün grubunda satış lideri unvanını kazandı. Teslimatı gerçekleştirilen HMK 600 MG motor greyder HİDROMEK’e, aralarındaın da bulunduğu pek çok tasarım ödülü kazandırdı. HMK 600 MG motor greyder, tesviyeden kazımaya, şev kesmeden hendek açmaya ve karla mücadeleye kadar birçok iş için tercih ediliyor. Maksimum dayanıklılık ve üretim sağlayan HMK 600 MG, altıgen kabin tasarımının sağladığı geniş görüş açısı ve hem direksiyondan hem de joystick’den kumanda edilebilmesi ile güvenli ve kolay kullanım sunuyor.Teslimatı gerçekleştirilen diğer bir ürün olan HMK 300 LC paletli ekskavatör ise kullanıcısına yol yapımı, inşaat, hafriyat, kanal temizleme, dere ıslahı ve kum ocakları gibi pek çok farklı uygulamada çözüm üretiyor. Tasarım ödüllü GEN serisine ait olan ürün, sahip olduğu farklı çalışma modları ile en zorlu saha şartlarında maksimum performans ve yakıt tasarrufu sağlıyor.Operatör için rahat bir çalışma ortamı sunan ürün, uzun ömürlü kullanım gözetilerek üretiliyor.