Tırsan'dani Ambrogio'ya teslimat gerçekleştirildi

31 Ocak 2019, 13:09

Tırsan, Ambrogio’ya 150 adet teslimatı gerçekleştirdi.



Tırsan’ın Avrupa'daki Geniş Satış Sonrası Hizmetleri



Kässbohrer K.SHG L Hafif Konteyner Şasisi'nin Özellikleri

Kässbohrer K.SWAU C Swap Body Aracının Özellikleri

Domenico Ambrogio tarafından 1957 yılında kurulan Ambrogio, kurulduğu tarihten bu yanaAvrupa pazarına odaklanıyor. Avrupa'nın öncü lojistik firmalarından biri olan Ambrogio, çevreyeduyarlı taşımacılık hizmetleriyle çevrenin korunmasına da katkı sağlıyor.Gerçekleşen teslimat törenine katılan Ambrogio Yönetim Kurulu Başkanı Livio Ambrogio, TırsanTreyler Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Nuhoğlu ve Kilit Müşteri Müdürü Mehmet Önen güçlüortaklıkları ile ilgili düşüncelerini paylaştılar.“Tırsan ile ilk iş birliğimizi 1991 yılında gerçekleştirdik ve 12.500 mm'lik dışuzunluğa sahip Swap Body aracını kullanıyorduk. Ancak sonrasında 13.600 mm'lik dışuzunluğa sahip 100 adet Kässbohrer Swap Body aracı için yatırım yapmaya karar verdik. 6aylık gözlem süresinin sonunda, istifleme ve taşıma olanaklarıyla operasyonlarda daha düşükmaliyet sunan, iyileştirilmiş 100 adet Kässbohrer K.SWAU C Swap Body aracı için yatırımyaptık. Swap Body yatırımımızın devamı olarak, yük taşıma kapasitesi avantajı sunan, dayanıklı Hafif Konteyner Şasi K.SHG L yatırımı da yapma kararı aldık. 50 Konteyner Şasi aracının 35 tanesini İtalya'da, 9’unu Belçika'da ve 6’sını Almanya'daki operasyonlarımızda kullanacağız.Sadece gelişmiş teknolojiyle donatılmış araçları ile değil, satış ve satış sonrası ekiplerinin sunduğu kaliteli hizmet ile de Tırsan’ın önümüzdeki dönemde iş ortağımız olmaya devam edeceğinden eminim” şeklinde konuştu.“Tırsan olarak Avrupa’nın en geniş ürün gamına sahibiz ve temel önceliğimiz,müşterilerimizin operasyonel ihtiyaçlarını ürün gamımız ve hizmet yelpazemizle karşılamak vekendimizi sürekli geliştirmektir. Ambrogio ile kurduğumuz iş birliğine büyük değer veriyoruz ve bu güçlü iş ortaklığının uzun yıllar süreceğine inanıyoruz” dedi.ise, “Avrupa’nın en büyük Swap Body filosuna sahip olan Ambrogio’ya, Tırsan’a duydukları güvenin bir sonucu olarak, 100 adet K.SWAU C Swap Body ve 50 adet K.SHG L Hafif Konteyner Şasi teslimatı gerçekleştirdik. K.SWAU C Swap Body aracımız C45 taşıma kodu ve 34 euro palet kapasitesi ile maksimum verimlilik sağlamaktadır. K.SHG L Hafif Konteyner Şasi ise hem 40 ft hem de 45 ft konteynerleri taşıyabilen özel tasarlanmış yer değiştirilebilir ön kilitlere sahiptir. Ayrıca 3.900 kg'lık boş ağırlığı ile yakıt tüketimini azaltmaktadır. Odak noktamız her zaman olduğu gibi, iş ortaklarımızın tüm süreçlerinde hızlı satış ve satış sonrası desteğimizle operasyonel ihtiyaçlarını karşılamaktır.” açıklamasında bulundu.Tırsan’ın Avrupa’daki müşterilerinin operasyonel gereksinimlerine uygun olarak geliştirilen K-Advance Care Hizmet Paketleri 27 ülkede ve 23 dilde sunuluyor ve Tırsan, 7/24 Kässbohrer Hotline servisi ile müşterilerinin her türlü ihtiyacını karşılıyor.Kässbohrer’in deveboyunlu hafif konteyner şasi aracı K.SHG L, standart araçlara göre 600 kg boş ağırlığa sahiptir. Araç 40-45 ft HC konteynerlerle kullanılacak şekilde tasarlanmıştır.Kässbohrer’in hafif deveboyunlu Konteyner Şasi aracı 15 ton'luk king pin kapasitesi ve 6x2 çekicilere uygun özelliği ile daha fazla yük taşınabilmektedir. Hafifliği sayesinde araç, yakıt tüketimini minimuma indirmektedir.Kässbohrer'in Swap Body ailesinin ilk ürünü olan K.SWAU C aracı, ekonomik ve çevreye duyarlı intermodal taşımacılık için özel olarak tasarlanmıştır.K.SWAU C, C45 ve C64 arasında taşıma kodu verebilmektedir ve 34 euro palet kapasitesine sahiptir. Ayrıca araç, 4.850 kg'lık boş ağırlığıyla operasyonel işlerde maksimum verimlilik sağlamaktadır. K-Fix Yük Güvenlik Sistemi ile donatılan K.SWAU C, özel her biri 2,5 ton kapasiteli ve 128 farklı bağlama noktası ile donatılmıştır.K.SWAU C tüm çatı yükseltme konumları için Yük Güvenlik Sertifikası EN 12642 Code XL - VDI 2700 standardını sunmaktadır.