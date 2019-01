Mercedes-Benz eActros müşterilerine teslim edildi

Anasayfa » Piyasa

Mercedes-Benz’in elektrikli, sessiz ve sürdürülebilir ağır nakliye kamyonu eActros’lardan oluşan İnovasyon Filosu, Almanya ve İsviçre’de çeşitli sektörlerde hizmet veren 10 müşteriye teslim edildi.

Mercedes-Benz, 2016 Hannover IAA Ticari Araç Fuarı’nda tanıttığı, şehir içi kullanıma yönelik elektrikli ağır nakliye kamyon konseptini eActros “İnovasyon Filosu” adıyla yollara çıkarttı. Teknoloji öncülüğünü sürdürülebilir çevrecilik alanında da sürdüren şirket, 18 ve 25 ton ağırlığında iki farklı elektrikli versiyona sahip ağır nakliye kamyonu eActros’lardan oluşan İnovasyon Filosu’nun teslimatlarını farklı sektörlerde hizmet veren müşterilerine 2018 yılı sonunda tamamladı. eActros’larını teslim alan müşteriler 12 ay süresince, gerçek yaşam koşullarında araçların günlük kullanım özelliklerini ve yakıt verimliliğini test ederek deneyimlerine dair Daimler’e geri bildirimde bulunacak. Daimler AG, proje kapsamında uzun vadede seri üretim kamyonlarla kentsel ortamlarda sıfır emisyon ve sessiz sürüş hedefliyor.Test programına Almanya ve İsviçre’de inşaat ve hammadde sektörlerinden market zincirlerine kadar çeşitli sektörlerden 10 müşteri katılıyor. Mal dağıtımlarını karayolu üzerinden yapan bu müşteriler, eActros’lar öncesinde geleneksel dizel motorlu araçlar kullanıyordu. Teslim edilen İnovasyon Filosu’ndaki eActros’lar, müşterilerin gereksinimleri doğrultusunda soğutucu, tanker ve brandalı kasa olmak üzere farklı üst yapılar ile donatıldı. Sürücüleri özel bir eğitime tabi tutulduktan sonra kullanılmaya başlanan kamyonlar, ilerleyen dönemde ikinci bir 12 aylık test programı için farklı bir müşteri grubuna verilerek müşteri taleplerinin belirlenmesinde rol oynayacak. Mercedes-Benz tarafından toplanan veriler sonucunda 2021 yılından itibaren ağır nakliye operasyonlarında kullanılmak üzere ekonomik ve rekabetçi elektrikli kamyonların seri üretimi hedefleniyor.Mercedes-Benz eActros’larda platform olarak Actros’un şasisi kullanılıyor. Ancak aracın mimarisi, son derece gelişmiş bileşenlere sahip elektrikli güç ve aktarma sistemi için özel olarak yapılandırıldı. Örneğin; eActros’larda kullanılmak üzere kapsamlı bir revizyondan geçen tahrik aksı Mercedes-Benz’in alçak zeminli hibrit ve yakıt hücresi otobüslerinde kullanılan ve başarısını kanıtlamış olan ZF AVE 130’a dayanıyor. Aks yuvası baştan aşağı yeniden tasarlanırken daha yüksek şekilde konumlandırıldı ve böylece aracın yerden yüksekliği 200 mm kadar artırıldı. Tahrik sistemi arka aks tekerlek göbeğine yakın konumlandırılan iki adet elektromotordan oluşuyor. Söz konusu üç fazlı asenkron motorlar su soğutmalı olup, 400 Volt nominal gerilim ile çalışıyor. Motorların her biri 125 kW maksimum güç ve 485 Nm maksimum tork üretiyor. Aktarma sistemi, söz konusu torku her biri 11.000 Nm olacak şekilde transfer ederken dizel motorlu bir kamyonun performansı elde ediliyor.Araçta bulunan iki adet 240 kWh kapasiteli lityum iyon batarya ile sistem 200 km’ye kadar menzil sunuyor. 11 bağımsız paket halinde düzenlenen bataryaların üçü şasiye yerleştirilirken diğer sekizi ise altta yer alıyor. Güvenlik için batarya paketleri çelik yuva içerisinde korunuyor ve olası bir çarpışma anında çelik yuvalar deforme olarak enerjinin bataryalara ulaşmasını ve bataryaların zarar görmesini önlüyor. Sadece güç ve aktarma organını enerjiyle beslemekle kalmayan yüksek voltajlı bataryalar aynı zamanda aracın tamamını enerjiyle besliyor. Fren sistemine ait hava kompresörü, hidrolik direksiyon pompası, kabin klima sistemine ait kompresör ve ilgili durumlarda soğutucu gibi yardımcı bileşenler de yine elektrikle çalışıyor. Boş bataryalar filonun şarj deposundaki 20 ile 80 kW kapasiteli mobil şarj istasyonlarında 3 ile 11 saat içinde şarj edilebiliyor. Şarj standardı olarak Kombine Şarj Sistemi (CCS - Combined Charging System) kullanılıyor. İki geleneksel 12 voltluk bataryadan oluşan düşük voltajlı araç içi besleme ağı bir DC-DC dönüştürücü aracılığıyla yüksek voltajlı bataryalar üzerinden şarj ediliyor. Bu sayede, yüksek gerilim şebekesinin arızalanması veya kapatılması durumunda; ışıklar, göstergeler, frenler, havalı süspansiyon sistemleri ve kabin sistemleri gibi tüm ilgili araç işlevleri çalışmaya devam edebiliyor. Yüksek voltaj ağı düşük voltajlı bataryanın her ikisi de şarj edildiğinde aktif hale getirilebiliyor.Müşterilere teslim edilen “eActros İnovasyon Filosu”nun 2020 yılının ikinci yarısına kadar yollarda kalması planlanıyor. Daimler AG, filo testleri kapsamında bir dizi özel uygulama senaryosundaki enerji gereksinimlerini, elektrikli kamyonların verimliliğini ve elektrikli kamyonların tüm yaşam döngüsü değerlendirilerek çevresel performansını dizel kamyonlarla karşılaştırmayı amaçlıyor. İlgili testlerden elde edilen veriler araçların optimizasyonu için kullanılacak. Sonuçlar yayınlanacak ve potansiyel kullanıcılara rota planlamalarını optimize etme veya lojistik süreçleri için yeni iş modelleri geliştirme fırsatı verecek.