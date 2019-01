Delphi Technologies, kış aylarında otomobillere ekstra ilgi gösterilmesini öneriyor

Anasayfa » Endüstri Yan Sanayi

30 Ocak 2019, 13:16

Delphi Technologies, kış aylarında fren sisteminden yürüyen aksama, karoserden havalandırma sistemine kadar otomobillerin hayati önem taşıyan elemanlarına gerekli kontrol ve bakımların yapılması, gelecekte çıkabilecek büyük sorunların önünü kesiyor.

Otomotiv ekipman üreticileri için geleceğe yönelik önemli çözümler geliştiren Delphi Technologies, kış servisi ve onarımlarının hem servislerin hem de kullanıcıların iş verimliliğini artırmak için en iyi fırsat olduğunu belirtiyor. Tüm yıl boyunca kullanılan otomobillerdeki olası arızalar büyük oranda kış aylarında ortaya çıkıyor. Bunun dışında kaygan veya buzlu yol şartlarında oluşan kazalar ile tuz veya toz gibi etkenler nedeniyle oluşan korozyon da servislerin kış aylarını yoğun geçirmesini sağlıyor. Delphi Technologies’in bakım ürünlerine yönelik bazı kış tavsiyeleri ile hem servisler hem de otomobil kullanıcıları, her mevsim bakım ve onarıma hazır hale geliyor.Bir otomobilin direksiyon sistemi zorlu kış koşullarının altından kalkamayabilir. Aşırı ısı değişiklikleri nedeniyle oluşan çukurlar ve yol yüzeyinde bulunan tuz ve kum gibi aşındırıcı maddeler otomobilin direksiyon ve süspansiyon sisteminin aşınma ve yıpranma sürecini hızlandırabilir. Salıncak, alt rotil gibi temel süspansiyon elemanları, özellikle tuzdan kaynaklanan kirlenme nedeniyle ve pozisyonları gereği hassastır. Her ne kadar periyodik bakım programında yer almasa da bu bölümdeki hareketli parçaların hasar ve aşınma belirtileri için düzenli olarak kontrol edilmesi gerekir. Bunlardan birinde meydana gelecek olası bir aşınma veya bozuklukta sadece o parça değiştirilmemeli, o parça ile bağlantılı diğer parçalar da kontrol edilmeli ve gerekirse değiştirilmelidir.Fren sistemine ait donanımlar yılın diğer mevsimlerine oranla kış aylarında daha yoğun bir aşınmayla karşı karşıya kalmaktadır. Bu nedenle parçalar her zaman büyük bir titizlikle ele alınmalı ve en ufak aksaklıkta değiştirilerek yenilenmesi gerekmektedir. Kullanılan bileşenler iyi durumda gibi görünse de olağan dışı sıcaklıklar ile nem ve tuzun neden olacağı korozyon nedeniyle hem dayanıklılığı hem de işlevleri zayıflayacaktır. Eski bileşenlerin kullanılması dengeli bir fren performansına gölge düşürerek stabilite ve sürüş güvenliğini zayıflatacak, balata ve disklerin daha hızlı aşınmasına neden olacaktır.Benzer şekilde, kir, tuz ve soğuk havalar kaliper pistonunun çatlamasına veya sertleşmesine neden olarak fren kuvvetini azaltabilir. Gereken bakım yapılmazsa kampana içerisine nem girebileceğinden, yay ve pimler paslanabilir, dolayısıyla fren sistemi işlevini yitirebilir.Bu nedenle düzenli bakım önemlidir ve özellikle fren balatalarını değiştirirken diğer fren sistemi elemanları da rutin bir şekilde kontrol edilmelidir.Bir fren diski değişimi esnasında özellikle kaplamalı disk tercih edilmesi önemlidir. Delphi’nin kaplamalı disk teknolojisi sadece görsel bir estetik sunmakla kalmayıp, aynı zamanda kolay ve hızlı montaj özelliğiyle de öne çıkmaktadır. Özel çinko-pul, geomet kaplama sayesinde Delphi kaplama diskler, tuz, kum ve benzeri etkenlere karşı etkin bir koruma sağlar ve zorlu kış koşulları için ideal bir kullanım sunar.Klima denildiğinde akla hemen sıcak yaz günleri gelir. Ancak bu tam olarak doğru bir yaklaşım değildir ve klima bakımının yıl boyunca geçerli olması gerekir. Örneğin kompresörü ele alalım: her an arıza verebilir. Kompresör klima sisteminin kalbi olduğundan sistem çalışamaz. Periyodik bakım çizelgesinde klima için belirli bir bakım çizelgesi yoktur. Örneğin klima kurutucusu düzenli olarak kontrol edilmeli ve iki veya üç yılda bir ve sistem her açıldığında değiştirilmelidir. Aynısı kabin içi polen filtresi için de geçerlidir. Kirli ve tıkalı bir polen filtresi ısıtma ve soğutma aşamasında istenen kabin sıcaklığını üretemediği ve camların çok daha hızlı buğu yapmasına neden olduğu için en az yılda bir kere, hatta yoğun şehir içi kullanımlarında daha kısa sürede değiştirilmelidir.Zorlu kış şartlarında aracın bir diğer önemli yapı elemanı da ısıtma sistemidir. Kabin ısıtma ve buğu gidermekle yükümlü olan ısıtma sistemi düzenli olarak kontrol edilmelidir. Isıtıcı, soğutma sıvısı düzenli olarak kontrol edilmediğinde ve/veya değiştirilmediğinde ortaya çıkması muhtemel sızıntılar veya tıkanıklıklar nedeniyle işlevini sağlıklı bir şekilde yerine getiremeyebilir. Motor soğutma sıvısı (yüzde 50 suyla seyreltilmiş) kullanmak bu durumun önlenmesine yardımcı olur, soğuk havalarda motorun korunmasını sağlar ve uzun vadede müşterilere tasarruf imkanı sunar. Teknisyenler, çoğu zaman ilgili bileşenleri sökmeden de yapabilecekleri radyatör basınç testiyle, hortumları olası çatlaklara karşı kontrol etmelidir.Sıfırın altındaki hava sıcaklıklarında aracın aküsü voltaj veya güç kaybına uğrar. Bu durum aracın marş basmasında sorun yaşanması anlamına gelebilir. Hatta ömrünün sonuna gelmiş eski aküler aracı çalıştırmayabilir bile! Her iki koşulda da akünün değişmesi gerekmektedir. Bu nedenle kış öncesi hızlı ve pratik bir akü testi yapmak iyi olabilir.Öte yandan zorlu kış koşullarında yakıt yönetim sistemi de önem kazanmaktadır. Tuz, toz ve su yakıt hatlarına sızabilir ve buradan yakıt pompasına ve enjektör sistemine ulaşarak zarar verebilir. Kış aylarının temel unsurlarından olan kızdırma bujileri aracın donma sıcaklıklarında kolay çalışması açısından kritik öneme sahiptir. Bu nedenle kış mevsimine girerken bakım ve kontrollerinin yapılması büyük önem taşır. Teknisyenler kızdırma bujilerini test etmeli veya birkaç yıl kullanım süresinin ardından değiştirmelidirler. Sadece tek bir arızalı kızdırma bujisi aracın çalışmasını engelleyebilir, bu nedenle kızdırma bujilerinin arızalanma ihtimaline karşı gerekli tedbirler alınmalıdır. Sensörler de motorun sağlıklı ve verimli çalışması açısından hayati parçalardır ve motor işletim sistemi bakımlarında kontrol edilmeleri gerekmektedir.