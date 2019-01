Aytemiz'de ''self servis'' dönemi

Anasayfa » Endüstri Yan Sanayi

30 Ocak 2019, 12:42

Akaryakıtta ''kendin doldur, kendin kazan.''

Sektörde şaşırtan hizmetleri, yenilikçi ve yaratıcı marka anlayışı ile rekabetten sıyrılarak fark yaratan Aytemiz, bir ilke daha imza atarak, en yaygın “self servis” yakıt alım hizmetini tüketicileri ile buluşturdu. Tüketicilerin, kendi araçlarına yakıtlarını tamamen kendilerinin doldurmalarına olanak sağlayan self servis hizmeti, kullanıcılarına zaman ve bütçe tasarrufu sağlayacak.Başta ABD ve Avrupa olmak üzere, gelişmiş tüm ülkeler tarafından, uzun yıllardır akaryakıt istasyonlarında bu sistemin kullanıldığını ve Türkiye akaryakıt sektörünün de dünya standartlarında böyle bir hizmeti sunmaya başlamasının zamanının geldiğini belirtenüzerinde yapay zekayla plaka tanıma sistemi barındıran bu “kios kteknolojisi” nin dünyada bir ilk olduğunu sözlerine ekledi. Eke, 2 yıldır üzerinde çalıştıkları self servis hizmetini 30 istasyonda vermeye başladıklarını ve yaklaşık bir ay sonrada Türkiye genelinde 100 istasyona taşımayı hedeflediklerini açıkladı. Ayrıca, self servis hizmetini yurt çapında 40 ilde, 100 istasyonda başlatan ilk marka olmaktan dolayı, büyük bir mutluluk duyduklarını ifade etti.“Sektörümüzde ürünler ve standartlar belli olduğu için rekabette farklılaşmanın yolu hizmetten geçiyor. Biz yalnızca istasyon sayımızla, pazar payımızla, satış oranımızla büyümeyi değil hizmetlerimizle fark yaratarak, müşteri memnuniyetini en üst seviyeye taşımayı, sektöre öncülük ederek markamızı büyütmeyi hedefliyoruz. Bu doğrultuda, sürekli olarak dinlediğimiz tüketicilerimizin beklenti, ihtiyaç ve memnuniyetleri hep daha iyiyi aramak, yeni stratejiler geliştirmek ve yatırımlar yapmak konusunda bizleri motive ediyor. Aslında, Aytemiz olarak benimsediğimiz perakende bakış açımız tüketicinin tercihleri ve yaşam tarzındaki değişimlerle paralellik göstermektedir. Akaryakıt tüketicileride günlük yaşamlarında ihtiyaçlarını ve isteklerini “hızlı” ve “pratik” olarak gerçekleştirme arayışındalar. Batılı ülkelerde uygulanan sistemlere ve hizmetlere çok hızlı adapte olabilen tüketicilerimizin bu gelişmiş yazılım ve yapay zekâ sayesinde, son derece kullanıcı dostu olan self servis yakıt alımına da çok kolay adapte olacaklarına ve hizmetin hızla yaygınlaşacağına inanıyoruz. Hali hazırda, perakende ve gıda sektöründe self servis hizmeti sıklıkla kullanılıyor. Ayrıca, yaptırdığımız bağımsız araştırmalarda da self servis hizmetinin sunulması halinde onu kullanmayı tercih edeceğini söyleyen tüketicilerimizden aldığımız cesaretle, perakendeci ve öncü marka kimliğimizi de göz önüne alarakbu açılımı yaptık. Artık tüketicilerimiz, akaryakıt satış görevlisi beklemeden, kimsenin yardımına gerek duymadan, daha kısa sürede daha avantajlı fiyatlarla, yakıt alımlarını ve ödemelerini gerçekleştirebilecekler. Aytemiz olarak sunduğumuz avantajlı fiyatlarla, self servisten yararlanan müşterilerimizin istasyonlarımızdan mutlu ayrılacaklarına inanıyoruz” dedi.tüketiciye zaman tasarrufunun yanı sıra, fiyat avantajı da sunacak olan self servis hizmetine özel fiyat uygulaması da yapılacağını söyledi. Benzin ve dizel alımlarında kullanılacak “self servis yakıt fiyatları” nın, standart fiyatlardan daha düşük olacağını ifade eden Eke, self servis pompalarında tüketiciler fark edilir bir fiyat avantajından faydalanabilecekler” dedi.sözlerine “Sektörde kalıcı, sürekli ve sürdürülebilir bir hizmet için geniş kitlelere hitap etmeniz ve tüketiciye bu işi neden yaptığınızı ve onların kazançlarının ne olacağını çok iyi anlatmanız gerekiyor. Biz Aytemiz olarak sunacağımız her yeni hizmet öncesiuzun süren fizibilite çalışmaları yapıyor, altyapı yatırımlarını tamamlıyor ve ilgili hizmeti kusursuzca sunabileceğimize ikna olduktan sonra en doğru zamanda tüketicilerimizle buluşturuyoruz. Şaşırtan hizmetler sloganımızın çıkış noktası da budur. Hemen her şaşırtan hizmetimizin yenilikçi, yaratıcı, fayda odaklı ve sürdürülebilir olmasına özellikle çaba sarf ediyoruz. Sektörümüzde birer ilk olan Motorcu Dostu İstasyon, elektrikli otomobiller için hızlı şarj üniteleri, ücretsiz internet hizmeti gibi projeleri de bu felsefe ile hayata geçirdik.Bununla birlikte tüketicilerimizin zamandan tasarruf etmelerinin yanı sıra büyük kolaylık sağlayan “Araçtan Öde” hizmetimize, BKM Express ile ödeme seçeneğini de ekledik. Sektörün en yenilikçi markalarından biri olmamızın sırrı da bu. Şimdi self servis hizmetimiz de şaşırtan hizmetlerimize ek olarak “şaşırtan yeniliklerimiz” arasındaki kalıcı ve sağlam bir şekildeyerini aldı. Bir ya da birden fazla istasyonu bir anda tamamen self servis hizmetine çevirmek yerine hem var olan düzeni koruyor hem de self servis hizmeti veriyor böylelikle hizmet çeşitliliğimizi de koruyoruz.Self servis hizmetinin devreye girmesi ile birlikte pompalarda görev yapan çalışanların iş süreçlerinde hiçbir değişiklik olmayacağını, aynı veya farklı görevlerde çalışmaya devam edeceklerini belirten“Biz yeni bir hizmeti sunarken, tüketicilerimiz kadar çalışanlarımızın da hayatlarını kolaylaştırmak istiyoruz. Şu an self servis hizmeti verecek olan adalarda çalışan pompa görevlilerimiz “self servis asistanı” olarak aynı istasyon içinde veya diğer akaryakıt dışı satış ve hizmet alanlarında çalışmaya devam edecek” dedi.Self servis hizmetinin işleyiş sistemine ilişkin olarak da bilgi veren, pompa adasına kurulacak bir kiosk aracılığıyla, BKM TechPOS sistemi sayesinde POS ile pompanın eşleşerek ücret tahsilatı yapılacağını ve Banksoft yazılımı sayesinde de kredi kartı ile ödeme akışlarının sağlanacağını belirtti. İlk önce plaka, pompa adasına kurulan hassasbir kamera ile tanınacak ve sisteme girilecek. Sürücü, işlemini dokunmatik ekran aracılığı ile başlatacak ve bulunduğu tarafta yer alan ürün tabancasını aracının deposuna yerleştirecek. Ekrandaki yönlendirmeler ile ödemenin tamamlanmasından sonra pompa aktif hale gelecek. Kullanıcı dostu ve sesli yönlendirmeleri de içeren kiosk sayesinde tüm işlem kısa ve kolayca tamamlanacak. Sistem ile ilgili bütün güvenlik önlemlerini aldıklarını belirten“Bütün gelişmiş ülkelerde kullanılan self servis, basit emniyet kurallarına uyulduğu sürece herhangi bir risk taşımıyor. Zaten uzun bir süre hem müşterilerimize yardımcı olacak hem de güvenlikle ilgili uyarıları yapacak bir “self servis asistanımız” istasyonlarımızda görev yapacak. Ayrıca uyarı ve yönlendirme görselleri de ilgili pompalarımızın yanında bulundurulacak” dedi.