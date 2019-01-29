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DAF ağı Atılım Otomotiv ile büyüdü

29 Ocak 2019, 17:06

DAF Trucks Türkiye için 2019 yılı mükemmel bir şekilde başlıyor.

DAF Trucks Türkiye kararlı bir şekilde son 3 yıldır pazar stratejisini geliştirmektedir. DAF Trucks Türkiye için Atılım Otomotiv, Hatay bölgesindeki en iyi servis istasyonudur. Müşterilerilerimize verilen servis seviyesi yüksektir ve bilgi derecesi Euro6 seviyesine kadar ulaşmaktadır. Müşterisine en iyi hizmeti veren Atılım Otomotiv artık bu müşterilerine de araç tedariğinde bulunabilecektir. Bu işbirliği, DAF Trucks Türkiye'nin Türkiye’nin güneyindeki satışağını güçlendirmiştir. DAF Trucks Türkiye genç, gelişmekte ve umut verici olan Türkiye’deki bayi ağını 2019’ da daha da güçlendirmeyi planlamakta ve bu büyümeyi destekleyecek doğru ulaşım çözümlerine sahiptir.



DAF Trucks Türkiye :Amerikan PACCAR Inc iştiraki olan DAF Trucks N.V.’ nin Türkiye satış birimi - Istanbul Ataşehir'de bulunmakta olup, gelişmiş tasarımı, düşük işletme maliyetleri ve üst düzey sürücü konforu ile tanınan çok ödüllü araç çeşitlerini sunmaktadır. DAF aynı zamanda lider bir servis sağlayıcısı ve PACCAR Parts'ın birinci sınıf bir parça teslimat hizmetidir. DAF'ın operatörlere olan taahhüdü, yüksek standartlarda danışmanlık, servis ve uzmanlık sunan özel, iyi eğitimli bayi ağıyla desteklenmektedir.

AtılımOtomotiv: 1980 yılında Hatay'da Orhan Mengüllüoğlu tarafından kurulmuştur. Otomotiv sektöründe uzun yıllara dayanan hizmet tecrübesine sahip olduğu için müşteriler Atılım Otomotiv'e güvenmekte, Antakya'ya ve yakın şehirlere hizmet vermektedir. DAF Trucks Turkiye'nin yetkili servisi haline gelen şirketin, ulaşım sektöründe de hizmet veren otobüsleri bulunmaktadır.

